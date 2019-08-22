Süper Lig'de 2. haftanın perdesi yarın oynanacak Beşiktaş-Göztepe maçıyla açılacak.
Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Süper Lig'de 2. haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.30 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)
24 Ağustos Cumartesi:
19.15 MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor (Eryaman)
21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)
21.45 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
25 Ağustos Pazar:
19.15 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)
19.15 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor (Medical Park)
21.45 Antalyaspor-Yukatel Denizlispor (Antalya)
21.45 Galatasaray-Konyaspor (Türk Telekom)
26 Ağustos Pazartesi:
20.00 Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği (Kalyon)
Süper Ligde 2. hafta heyecanı yarın oynanacak Beşiktaş-Göztepe karşılaşmasıyla başlayacak
Süper Lig'de 2. haftanın perdesi yarın oynanacak Beşiktaş-Göztepe maçıyla açılacak.