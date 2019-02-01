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Süper Lig'de 21. ve 22. hafta maçlarının programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 21. ve 22. haftanın maç programı belli oldu.

Süper Lig'de 21. ve 22. hafta maçlarının programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 21. ve 22. haftanın maç programı şöyle:
21. hafta:

8 Şubat Cuma:
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

9 Şubat Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Çaykur Didi)
16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Beşiktaş-Bursaspor (Vodafone Park)

10 Şubat Pazar:
13.30 Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Bornova)
19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)

11 Şubat Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Akhisarspor (Yeni 4 Eylül)
20.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Henüz açıklanmadı)

22. hafta:
15 Şubat Cuma:
20.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)

16 Şubat Cumartesi:
13.30 Akhisarspor-MKE Ankaragücü (Spor Toto Akhisar)
16.00 Bursaspor-Çaykur Rizespor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor (Ülker)

17 Şubat Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Kazım Karabekir)
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

18 Şubat Pazartesi:
20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)


Kaynak: AA
Etiketler; #süper lig
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