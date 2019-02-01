Spor Toto Süper Lig'de 21. ve 22. haftanın maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 21. ve 22. haftanın maç programı şöyle:

21. hafta:



8 Şubat Cuma:

20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



9 Şubat Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Beşiktaş-Bursaspor (Vodafone Park)



10 Şubat Pazar:

13.30 Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Bornova)

19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)



11 Şubat Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Akhisarspor (Yeni 4 Eylül)

20.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Henüz açıklanmadı)



22. hafta:

15 Şubat Cuma:

20.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)



16 Şubat Cumartesi:

13.30 Akhisarspor-MKE Ankaragücü (Spor Toto Akhisar)

16.00 Bursaspor-Çaykur Rizespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor (Ülker)



17 Şubat Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Kazım Karabekir)

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)



18 Şubat Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)