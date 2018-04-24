TFF Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'in 30 haftasındaki ihlaller gerekçesiyle 3 kulübü PFDK'ye sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'in 30 haftasındaki ihlaller gerekçesiyle 3 kulübü TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) gönderdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin, Antalyaspor karşılaşmasındaki çirkin ve kötü tezahürattan dolayı PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

Süper Lig'in 30. hafta müsabakalarında, Medipol Başakşehir'in usulsüz seyirci alımı, Bursaspor'un ise saha olayları gerekçesiyle PFDK'ya gönderildikleri aktarıldı.

Öte yandan, Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın, sportmenliğe aykırı hareket, Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er'in talimatlara aykırı hareket, Kardemir Karabükspor idarecisi Erkan Ahmet Özcan'ın da hakaret gerekçeleriyle disipline gönderildikleri ifade edildi.



Spor Toto 1. Lig'de PFDK'ya sevkler

TFF Hukuk Müşavirliği, Spor Toto 1. Lig'de çok sayıda kulüp ve kişiyi PFDK'ya sevk etti.

Tetiş Yapı Elazığspor, Gaziantepspor, Samsunspor ve Denizlispor, çeşitli disiplin ihlallerinden dolayı PFDK'ya gönderildi.

Öte yandan, Tetiş Yapı Elazığspor'un kulüp görevlileri Ünsal Çetinkaya, Mehmet Zafer Yetiş, Ali Mülayim, İstanbulspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Samsunspor Teknik Direktörü Besim Durmuş ve Samsunspor Sportif Direktörü Deniz Coşkun Zeren de disipline sevk edildi.