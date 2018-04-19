Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:



Yarın:

20.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor: Hüseyin Göçek



21 Nisan Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-Bursaspor: Serkan Çınar

13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor: Ali Palabıyık

16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Ümit Öztürk



22 Nisan Pazar:

16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım

16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Göztepe: Arda Kardeşler

19.00 Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor: Halis Özkahya



23 Nisan Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu