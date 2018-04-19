Rusya'dan ABD hamlesi
Rusya'dan ABD hamlesi
4 yıl sonra ilk kez oldu! Fiyatı aştı
4 yıl sonra ilk kez oldu! Fiyatı aştı
KFC Türkiye hakkında flaş karar
KFC Türkiye hakkında flaş karar
Türkiye’den Macron’un açıklamalarına tepki
Türkiye’den Macron’un açıklamalarına tepki

Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:
20.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor: Hüseyin Göçek

21 Nisan Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Bursaspor: Serkan Çınar
13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor: Ali Palabıyık
16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Ümit Öztürk

22 Nisan Pazar:
16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Göztepe: Arda Kardeşler
19.00 Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor: Halis Özkahya

23 Nisan Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu


Kaynak: AA
Etiketler; #süper lig
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.