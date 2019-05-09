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Süper Lig'de 32. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 32. hafta hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:
20.30 Antalyaspor-Bursaspor: Hüseyin Göçek
11 Mayıs Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Serkan Çınar
19.00 Fenerbahçe-Akhisarspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık

12 Mayıs Pazar:
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Atiker Konyaspor-Trabzonspor: Halis Özkahya
19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Yaşar Kemal Uğurlu

13 Mayıs Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: Cüneyt Çakır


Kaynak: AA
Etiketler; #süper lig
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