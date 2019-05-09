Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:



Yarın:

20.30 Antalyaspor-Bursaspor: Hüseyin Göçek

11 Mayıs Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Serkan Çınar

19.00 Fenerbahçe-Akhisarspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık



12 Mayıs Pazar:

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Atiker Konyaspor-Trabzonspor: Halis Özkahya

19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Yaşar Kemal Uğurlu



13 Mayıs Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: Cüneyt Çakır