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Süper Lig'de 6 takım PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, 6 Süper Lig takımını Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

Süper Lig'de 6 takım PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 6 Süper Lig takımını Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada çirkin ve kötü tezahürattan dolayı siyah-beyazlı kulübün, PFDK'ya sevk edilmesine karar verildi.

Trabzonspor ise Fenerbahçe karşılaşmasındaki çirkin ve kötü tezahürat ile saha olaylarından dolayı kurula sevk edilen takımlar arasında yer aldı.

Hukuk Müşavirliği, Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor, Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor ve Demir Grup Sivasspor'u da PFDK'ya gönderdi.

Gençlerbirliği'nin Atiker Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada sportmenliğe aykırı harekette bulunan Başkent ekibinin oyuncusu Petar Skuletic de kurula sevk edildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ve Gaziantepspor'un da kurula sevk edilmesine karar verildi.

Bu arada TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sivas Belediyespor ile deplasmanda oynaması gereken karşılaşmaya çıkmayan Amed Sportif Faaliyetler de kurula gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #süper lig
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