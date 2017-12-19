Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de mücadele eden 7 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, ligin 16. haftasında oynanan karşılaşmalardaki saha olayları, çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor'un PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Elazığspor, Adana Demirspor, Samsunspor ve Akın Çorap Giresunspor'un da kurula sevkine karar verildiği kaydedildi.
Gaziantepspor oyuncusu Zeki Sinanoğlu ile Elazığspor Kulübü Başkanı Sedat Karataş'ın da PFDK'ya sevkinin kararlaştırıldığı belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de mücadele eden 7 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de mücadele eden 7 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
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