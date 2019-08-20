Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenen Fenerbahçe, liderlik koltuğunun sahibi oldu.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu ilk hafta maçlarıyla başladı.

Evinde Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenen Fenerbahçe, ligin ilk haftasını lider olarak geçti.

Geçen sezon ilk 4 sırada yer alan Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor, 2019-2020'ye puan kaybıyla başladı.

Geride kalan sezonun şampiyonu Galatasaray, deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-0 yenilirken, ikinci Medipol Başakşehir ise dış sahada Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Geçen sezonu üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-0 yenildi. Trabzonspor ise Kasımpaşa'ya konuk olduğu maçta 1-1 berabere kaldı.



Sonuçlar

Süper Lig'in ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Yukatel Denizlispor-Galatasaray: 2-0

Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: 0-1

İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor: 0-1

Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: 3-0

Konyaspor-MKE Ankaragücü: 0-0

Göztepe-Antalyaspor: 0-1

Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 3-0

Kasımpaşa-Trabzonspor: 1-1

Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep: 5-0



2. haftanın programı

Ligin 2. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:



23 Ağustos Cuma:

20.30 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)



24 Ağustos Cumartesi:

19.15 MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor (Eryaman)

21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir)

21.45 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)



25 Ağustos Pazar:

19.15 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)

19.15 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor (Medical Park)

21.45 Galatasaray-Konyaspor (Türk Telekom)

21.45 Antalyaspor-Yukatel Denizlispor (Antalya)



26 Ağustos Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği (Kalyon)