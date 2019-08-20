Yangın Menderes ve Seferihisar ilçelerine sıçradı
Yangın Menderes ve Seferihisar ilçelerine sıçradı
İdlib'te tansiyon yükseliyor
İdlib'te tansiyon yükseliyor
Garanti Bankası'nda flaş istifa
Garanti Bankası'nda flaş istifa
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenen Fenerbahçe, liderlik koltuğunun sahibi oldu.

Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu ilk hafta maçlarıyla başladı.
Evinde Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenen Fenerbahçe, ligin ilk haftasını lider olarak geçti. 
Geçen sezon ilk 4 sırada yer alan Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor, 2019-2020'ye puan kaybıyla başladı.
Geride kalan sezonun şampiyonu Galatasaray, deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-0 yenilirken, ikinci Medipol Başakşehir ise dış sahada Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Geçen sezonu üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-0 yenildi. Trabzonspor ise Kasımpaşa'ya konuk olduğu maçta 1-1 berabere kaldı.

Sonuçlar
Süper Lig'in ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Yukatel Denizlispor-Galatasaray: 2-0
Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: 0-1
İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor: 0-1
Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: 3-0
Konyaspor-MKE Ankaragücü: 0-0
Göztepe-Antalyaspor: 0-1
Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 3-0
Kasımpaşa-Trabzonspor: 1-1
Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep: 5-0

2. haftanın programı
Ligin 2. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle: 

23 Ağustos Cuma:
20.30 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

24 Ağustos Cumartesi:
19.15 MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor (Eryaman)
21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir)
21.45 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

25 Ağustos Pazar:
19.15 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)
19.15 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor (Medical Park)
21.45 Galatasaray-Konyaspor (Türk Telekom)
21.45 Antalyaspor-Yukatel Denizlispor (Antalya)

26 Ağustos Pazartesi:
20.00 Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği (Kalyon)


Kaynak: AA
Etiketler; #süper lig
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.