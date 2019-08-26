Futbolda Süper Lig'in ikinci haftası geride kalırken Fenerbahçe averajla liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de ikinci hafta, Gaziantep'te oynanan Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği karşılaşmasıyla sona erdi. Müsabakayı Gaziantep temsilcisi 4-1 kazandı.

Sezonun ilk haftasını averajla lider geçen Fenerbahçe, ikinci haftada güçlü rakibi Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek liderliğini korudu.

İkide iki yapan Alanyaspor, Yukatel Denizlispor ve Çaykur Rizespor altışar puanla sıralandı.



Haftanın sonuçları

Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş-Göztepe: 3-0

MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor: 1-1

Alanyaspor-Kasımpaşa: 4-1

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2

Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: 2-1

Trabzonspor-Yeni Malatyaspor: 2-1

Antalyaspor-Yukatel Denizlispor: 0-2

Galatasaray-Konyaspor: 1-1

Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği: 4-1



Gelecek haftanın programı

Süper Lig'de üçüncü hafta maçları, 30-31 Ağustos ve 1 Eylül'de oynanacak. Haftanın son müsabakasının ardından lige 1 hafta milli maç arası verilecek.

Üçüncü haftanın müsabaka programı şöyle:

30 Ağustos Cuma:

20.30 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

31 Ağustos Cumartesi:

19.15 Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

21.45 Göztepe-Yukatel Denizlispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

21.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)

1 Eylül Pazar:

19.15 Demir Grup Sivasspor-Gazişehir Gaziantep (Yeni 4 Eylül)

19.15 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Eryaman)

21.45 Yeni Malatyaspor-Alanyaspor (Yeni Malatya)

21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

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