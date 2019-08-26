Süper Lig'de ikinci hafta, Gaziantep'te oynanan Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği karşılaşmasıyla sona erdi. Müsabakayı Gaziantep temsilcisi 4-1 kazandı.Kaynak: AA
Sezonun ilk haftasını averajla lider geçen Fenerbahçe, ikinci haftada güçlü rakibi Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek liderliğini korudu.
İkide iki yapan Alanyaspor, Yukatel Denizlispor ve Çaykur Rizespor altışar puanla sıralandı.
Haftanın sonuçları
Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beşiktaş-Göztepe: 3-0
MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor: 1-1
Alanyaspor-Kasımpaşa: 4-1
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2
Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: 2-1
Trabzonspor-Yeni Malatyaspor: 2-1
Antalyaspor-Yukatel Denizlispor: 0-2
Galatasaray-Konyaspor: 1-1
Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği: 4-1
Gelecek haftanın programı
Süper Lig'de üçüncü hafta maçları, 30-31 Ağustos ve 1 Eylül'de oynanacak. Haftanın son müsabakasının ardından lige 1 hafta milli maç arası verilecek.
Üçüncü haftanın müsabaka programı şöyle:
30 Ağustos Cuma:
20.30 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
31 Ağustos Cumartesi:
19.15 Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
21.45 Göztepe-Yukatel Denizlispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
21.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)
1 Eylül Pazar:
19.15 Demir Grup Sivasspor-Gazişehir Gaziantep (Yeni 4 Eylül)
19.15 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Eryaman)
21.45 Yeni Malatyaspor-Alanyaspor (Yeni Malatya)
21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
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