Süper Lig'de haftanın programı

Süper Lig'de hafta, iki kritik müsabakaya sahne olacak. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde oynadığı 2 maçı da kazanarak çıkışa geçen Beşiktaş, bugün yoluna iki kulvarda devam eden Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Haftaya 42 puanla lider giren Demir Grup Sivasspor ise kendisini 1 puan geriden takip eden ve 1 maçı eksik olan Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Maç, 16 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Medical Park'ta oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

Yarın:

14.00 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor (Denizli Atatürk)

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)

20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

16 Şubat Pazar:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)

19.00 Galatasaray-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)

17 Şubat Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Kalyon)