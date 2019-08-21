Marmara'da art arda 3 deprem
Marmara'da art arda 3 deprem
İstanbul'da kuvvetli yağış! İşte ilk fotoğraflar
İstanbul'da kuvvetli yağış! İşte ilk fotoğraflar
Memurların zam pazarlığında yasal süre doldu
Memurların zam pazarlığında yasal süre doldu
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Süper Lig'de ikinci haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 2. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de ikinci haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 2. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasındaki müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

23 Ağustos Cuma:
20.30 Beşiktaş-Göztepe: Ali Palabıyık

24 Ağustos Cumartesi:
19.15 MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Şansalan
21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat
21.45 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

25 Ağustos Pazar:
19.15 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus
19.15 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler
21.45 Antalyaspor-Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan
21.45 Galatasaray-Konyaspor: Mete Kalkavan

26 Ağustos Pazartesi:
20.00 Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan


Kaynak: AA
Etiketler; #süper lig
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.