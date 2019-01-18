Futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. VAR sisteminin damga vurduğu 2018-2019 Spor Toto Süper ligi sezonun ilk yarıdaki lideri Başakşehir oldu. İstanbul'un üç büyükleri aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaşatırken Fenerbahçe ilk yarıyı sondan ikinci sırada tamamladı. Trabzonspor ise kötü başladığı ligte gençleriyle yükselmesini bildi.

Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin ikinci yarısı oynanacak tek maçla başlayacak.Ligde 18. hafta heyecanı 18, 19, 20 ve 21 Ocak'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Beşiktaş, Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak, zirveyi yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Bursaspor ise evinde Fenerbahçe'e karşısına çıkacak.Bu seneye VAR yani Video Yardımcı Hakem sistemi damga vurdu. İstanbul'un üç büyük takımının yaşadığı gol krizi zirveyi de karıştırdı.Ligin ilk yarısını Başakşehir önde bitirdi. Sezona kötü başlayan Trabzonspor ise gençleriyle yükselmeyi bildi. Turuncu-Lacivert'in 6 puan gerisinde 29 puanla attığı gol sayısı fazlasıyla ikinci oldu.Karadeniz ekibiyle aynı puanı paylaşan Evkur Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa ve Galatasaray sırasıyla 3-4-5. basamakta yer aldı. 17 hafta boyunca forvet kriziyle mücadele eden Sarı-Kırmızılılar önemli silahlarını kaybetti. Sezon başında golcüsü Bafétimbi Gomis'i satan devre arası da Eren Derdiyok'u kadro dışı bırakan Aslanlar'da ikinci yarıda forvet oyuncusu kalmadı. Transfer döneminde en büyük taraftar baskısı özellikle forvet transferi konusunda Galatasaray'da yaşandı.Antalyaspor'un 6. olduğu puan tablosunda Beşiktaş ise ilk yarıda 26 puan toplayabildi. İyi bir görüntü çizmeyen Karakartallar'da devre arası transferleri umudu da beraberinde getirdi. Burak Yılmaz takviyesiyle taraftarını karşısına alan yönetim forvet sorununu çözdü. Savunmasını Fransız Nicolas Isimat-Mirin'le güçlendiren Beşiktaş'ta olası kriz ötelendi.2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonunda Fenerbahçe'nin kötü futbolu ve aldığı sonuçlar da büyük hayalkırıklığı yaşattı. 17 karşılaşmada sadece 3 galibiyet alabilen Sarı-Lacivertliler 16 puanla 17. sırada kaldı. Son oynanan maçta Spor Toto 1. lig ekibi Ümraniyespor'a kaybeden köklü kulüpte takımın başına getirdiği Ersun Yanal'ın da başarısız sonuçlar alması Fenerbahçe taraftarını karamsarlığa itti.İkinci yarıda oynanacak 17'şer maçın arıdında lig 26 Mayıs 2019 tarihinde tamamlanacak ve şampiyon belli olacak.