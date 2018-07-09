2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu fikstür çekimi sonrası ilk haftanın programı şöyle;
Ankaragücü - Galatasaray
Medipol Başakşehir - Trabzonspor
Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor
Beşiktaş - Akhisarspor
Atiker Konyaspor - BŞB Erzurumspor
Kayserispor - Antalyaspor
Fenerbahçe - Bursaspor
Göztepe - Yeni Malatyaspor
2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu açıklandı.
2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu fikstür çekimi sonrası ilk haftanın programı şöyle;