banner982
Türk dağcılar İran zirvelerinde
Türk dağcılar İran zirvelerinde
Ünlü Türk cerrah Dr. Öz Azez'de
Ünlü Türk cerrah Dr. Öz Azez'de
Atatürk Havalimanı saldırısı davasında flaş gelişme
Atatürk Havalimanı saldırısı davasında flaş gelişme
Tren faciasıyla ilgili siyasilerden taziye mesajı
Tren faciasıyla ilgili siyasilerden taziye mesajı

Süper Lig'de ilk haftanın programı açıklandı

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu açıklandı.

Süper Lig'de ilk haftanın programı açıklandı

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu fikstür çekimi sonrası ilk haftanın programı şöyle;

Ankaragücü - Galatasaray

Medipol Başakşehir - Trabzonspor

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa

Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor

Beşiktaş - Akhisarspor

Atiker Konyaspor - BŞB Erzurumspor

Kayserispor - Antalyaspor

Fenerbahçe - Bursaspor

Göztepe - Yeni Malatyaspor


Kaynak: DHA
Etiketler; #spor toto süper lig #ilk hafta
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.