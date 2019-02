Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında hem üst hem de alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmalar oynanacak.

Ligde son 14 haftaya girilirken, hem ligin üst sıralarında hem de küme düşme hattında takımların puanları birbirlerine oldukça yakın bulunuyor.

Ligin 21. haftasının en dikkati çeken maçı Galatasaray ile Trabzonspor arasında 10 Şubat Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

Süper Lig'de 36 puanla lider Medipol Başakşehir'in 8 puan gerisinde 2. sırada yer alan Galatasaray, zirve yarışında kopmak istemiyor. Haftaya 33 puanla 5. sırada giren Trabzonspor'da sahadan galibiyetle ayrılarak rakibiyle aynı puana gelip şampiyonluk umutlarını sürdürmeyi amaçlıyor.



Beşiktaş-Bursaspor

Süper Lig'de inişli çıkışlı bir performans sergileyen Beşiktaş, aldığı beraberliklerle dikkati çeken Bursaspor'u yarın sahasında konuk edecek.

Ligin zirvesinden 11 puan geride kalan ve 3. sırada bulunan siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek yarıştan kopmamaya çalışacak.

Ligde son 5 maçından beraberlikle ayrılan Bursaspor ise 6 haftalık galibiyet hasretini Vodafone Park'ta son vermeyi amaçlıyor. Yeşil-beyazlılar, düşme hattının 4 puan üstünde 11. sırada 24 puanda bulunuyor.



Liderin konuğu 17. sıradaki Erzurumspor

Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Medipol Başakşehir, küme düşme hattında yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u yarın sahasında misafir edecek.

En yakın takipçisinin 8 puan önünde lider olan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Erzurum temsilcisi karşısında hata yapmak istemiyor.

Fenerbahçe ve Beşiktaş deplasmanlarından birer puan alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise aynı başarıyı bir başka İstanbul temsilcisi karşısında da göstermek için sahaya çıkacak.

Ligde 7 haftadır galibiyete hasret kalan teknik direktör Mehmet Özdilek'in öğrencileri haftaya 17 puanla 17. sırada girdi.



Fenerbahçe ve Kayserispor çıkışlarını sürdürmenin peşinde

Ligde son haftaların formda iki ekibi Fenerbahçe ile İstikbal Mobilya Kayserispor, kozlarını Kayseri'de Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadı'nda bugün paylaşacak.

Ersun Yanal'ın göreve gelmesiyle çıkışa geçen ve oynadığı 5 lig maçını da kaybetmeyen ve son iki haftayı galibiyetle tamamlayan Fenerbahçe, üst sıralara tırmanışını sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe, 20 hafta sonunda 23 puanla 12. sırada yer alıyor.

Teknik direktör Hikmet Karaman'la Süper Lig'de çıktığı 6 maçı da kaybetmeyen Kayserispor, Fenerbahçe'yi eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Kayseri ekibi küme düşme hattının 2 puan önünde 14. sırada bulunuyor.



Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor

Süper Lig'in bu sezon iki flaş ekibi Atiker Konyaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında 10 Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşma haftanın önemli maçlarından biri olarak öne çıkıyor.

Karşılaşma önce Atiker Konyaspor 32 puanla 6'ıncı, Evkur Yeni Malatyaspor ile 33 puanla 4. sırada bulunuyor. Üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 13.30'da oynanacak.



Çaykur Rizespor-Antalyaspor

Haftanın dikkati çeken bir diğer maçında ikinci yarıya çok iyi başlayan Çaykur Rizespor, tam tersi bir performans gösteren Antalyaspor'u konuk edecek.

Ligde ikinci yarıda çıktığı 3 maçı da kazanarak düşme potasının üstüne çıkan Çaykur Rizespor, ikinci devrede sadece bir puan alabilen Antalyaspor'la kozlarını paylaşacak.

Rize ekibi haftaya 21 puanla 15'inci, Antalya ekibi ise 28 puanla 9. sırada girdi.



Göztepe-Aytemiz Alanyaspor

Süper Lig'de küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen iki takımın mücadelesinde Göztepe, Aytemiz Alanyaspor'u 10 Şubat Pazar günü konuk edecek.

Küme düşme hattının 2 puan önünde 22 puanla 13. sırada yer alan İzmir ekibi, 25 puanla 10. sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor'u kritik maçta ağırlayacak.



Kapanış iki önemli maçla

Süper Lig'in 21. haftasının kapanış maçlarında MKE Ankaragücü, Kasımpaşa'yı, Demir Grup Sivasspor ise Akhisarspor'u konuk edecek.

Küme düşme hattında 20 puanla 16. sırada bulunan MKE Ankaragücü, 6 haftalık yenilgi serisine son vermek adına kritik bir maça çıkacak. Ligin ikinci yarısına çok kötü bir başlangıç yaparak 3 maçını da kaybeden Kasımpaşa ise üst sıralardan kopmak istemiyor. Lacivert-beyazlılar 29 puanla 7. sırada bulunuyor. Ligin ilk yarısında zirve hesabı yapan Kasımpaşa, bu maçı da kaybetmesi durumunda küme düşme hattıyla olan puan farkı oldukça azalacak.

Ligde 17 puanla son sırada yer alan Akhisarspor ise 28 puanla 8. sırada bulunan Demir Grup Sivasspor'a misafir olacak.



Program

Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın programı şöyle:

Bugün:

20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Yarın:

16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-Bursaspor (Vodafone Park)

10 Şubat Pazar:

13.30 Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Bornova)

19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)

11 Şubat Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)

20.00 Demir Grup Sivasspor-Akhisarspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)