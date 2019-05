Süper Lig'in son haftasında düşme hattında çok önemli maçlara çıkacak Göztepe, Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan lige tutunacak ekip belki de ince averaj hesaplarıyla belli olacak

Şampiyonun belli olduğu Spor Toto Süper Lig'in son haftasında düşme hattında çok önemli maçlara çıkacak Göztepe, Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan lige tutunacak ekip belki de ince averaj hesaplarıyla belli olacak.



Süper Lig'de, sezonun tamamlanmasına bir hafta kala Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 22. şampiyonluğuna ulaştı. Düşme hattında ise Bursaspor, Göztepe ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor takımları son hafta ligde kalabilmek için maçlara çıkacak. Bu ekiplerden ikisi Süper Lig'e veda edecek.



Akhisarspor'un düşmesinin kesinleştiği ligin 34. haftasına, Göztepe 35 puanla 15'inci, Bursaspor 34 puanla 16'ncı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 32 puanla 17'nci sırada giriyor.



Düşme hattında gözler Göztepe-MKE Ankaragücü maçında olacak.



Bornova Stadı'nda MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak İzmir temsilcisi, kendi ipini kendi kesecek. Sarı-kırmızılılar, bu maçı kazanması halinde diğer rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın küme düşmekten kurtulacak.



Ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı başkent deplasmanında Göztepe 3-0 kazanmıştı.



MKE Ankaragücü ise 33. haftada Demir Grup Sivasspor'u kendi sahasında 3-1 mağlup ederek, ligde kalmayı garantilemişti.



Bursaspor'da umutlu bekleyiş



Geçen hafta evindeki kritik mücadelede Göztepe ile golsüz berabere kalan Bursaspor, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.



Bursaspor rakibini mağlup ederek, Göztepe maçından gelecek sonucu bekleyecek.



İzmir temsilcisinin bu maçtan mağlubiyetle ayrılması durumunda Bursaspor'un kazanması ligde kalmasına yetecek. Yeşil-beyazlılar berabere kalması ve Göztepe'nin yenilmesi halinde ise averaj hesapları devreye girecek.



Erzurumspor rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek



Geçen hafta Fenerbahçe ile kendi sahasında oynadığı maçtan 1-0 mağlup ayrılan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, önemli bir fırsatı tepmiş oldu.



Belki de sezonun en kritik maçını kaybeden Erzurum temsilcisinin ligde kalma şansı, Göztepe ve Bursaspor'a göre daha düşük. İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak mavi-beyazlılar, bu maçı kazansa bile Bursaspor'un puan kaybetmesini, Göztepe'nin ise mağlup olmasını bekleyecek.



Üçlü ve ikili averajda Erzurumspor avantajlı



Göztepe'nin puan kaybı, Bursa ile Erzurum temsilcilerinin maçlarında berabere kalmaları ya da kazanmaları durumunda ikili veya üçlü averaj hesapları söz konusu olabilecek.



Düşme hattındaki üç takımın puanları, Göztepe'nin yenilmesi, Bursaspor'un berabere kalması, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un galibiyet alması halinde 35'te eşitlenecek. Bu durumda ligde kalan taraf Erzurum temsilcisi olacak.



Göztepe'nin yenilmesi, Bursaspor'un berabere, Erzurum temsilcisinin puan kaybetmesi durumunda Göztepe ile Bursaspor arasında ikili averaja bakılacak. İkili averajda puanları eşit olan bu iki ekipten Göztepe, son haftaya genel averajı 4 gol daha iyi girdi. İzmir ekibinin 5 gol farkla yenilmesi halinde ise Bursaspor lige tutunacak.



İkili averajda bir diğer ihtimal ise Göztepe ve Bursaspor'un yenilmesi, Erzurumspor'un galip gelmesiyle devreye girecek. Göztepe'yi her iki maçta da yenen Erzurum ekibi, bu ihtimal gerçekleşirse düşmekten kurtulacak.



Şayet Göztepe, MKE Ankaragücü'nü yenerse bu ihtimallerin hiçbiri önem kazanmayacak.



Maç programı



Düşme hattındaki takımların yarın saat 19.00'da başlayacak maçları şöyle:



Göztepe-MKE Ankaragücü (Bornova Stadı)



İstikbal Mobilya Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı)



Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor (Yeni Malatya Stadı)