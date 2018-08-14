TFF Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 7 kulübü çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.



TFF'den yapılan açıklamada, ligin ilk haftasında oynanan maçların ardından Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, Bursaspor, Akhisarspor ve Göztepe'nin çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.



Açıklamada, Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor maçında Göztepeli futbolculardan Andre Castro'nun kural dışı hareketi, kaleci Beto'nun ise sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiği aktarıldı.



Hukuk müşavirliğinin, Antalyaspor'da forma giyen Charles'i de Kayserispor maçında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderdiği belirtildi.



Açıklamada, Spor Toto 1. Lig'den ise Adana Demirspor'un saha olayları ve merdivenlerin boş bırakılmaması nedenleriyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.



Öte yandan, Galatasaray Kulübü Antrenörü Hasan Şaş'ın lig öncesi TFF Süper Kupa'daki Akhisarspor maçında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiği kaydedildi.