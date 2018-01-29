Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun 19 haftalık bölümünde 10 takımda teknik direktör değişikliğine gidildi.

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun 19. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan ve 2-1 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş, müsabaka sonrasında görevinden ayrıldı. Özdeş'in gitmesiyle Süper Lig'de bu sezon teknik adam değişikliği yapılan takım sayısı 10'a yükseldi.

Ligin ilk yarısında Gençlerbirliği, Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör ayrılığı yaşanmıştı.



10 takımda, 21 teknik direktör çalıştı

Süper Lig'de teknik direktör değişikliğine giden 10 takımda 21 çalıştırıcı görev yaptı.

Ligin geride kalan bölümünde Antalyaspor ve Kardemir Karabükspor, üçer teknik adamla çalıştı.

Galatasaray, Trabzonspor, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Osmanlıspor'da ise ikişer teknik direktör görev aldı.

İki kez teknik adam değişikliğine giden Gençlerbirliği'nde ise 3. haftada yolların ayrıldığı Ümit Özat, 13. hafta öncesinde yeniden göreve geldi.

Teknik adam değişikliğine giden 10. takım Kasımpaşa'da, Kemal Özdeş'in yerine gelecek teknik direktör, 22. çalıştırıcı olacak.



8 takımda değişiklik yaşanmadı

Süper Lig'de 8 takım, sezona başladığı teknik direktörlerle yola devam ediyor.

Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş ile ilk yarıyı lider kapatan Medipol Başakşehir'in yanı sıra Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Göztepe ve Kayserispor'da teknik direktör değişikliği yaşanmadı.



Tercihler yerliden yana

Süper Lig'de mücadele eden 17 takımın 15'inde yerli teknik direktörler görev yapıyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Göztepe, Gençlerbirliği, Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor, Demir Grup Sivasspor'un teknik direktör tercihi yerlilerden yana oldu.

Çalımbay, iki takımı çalıştırdı

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bu sezon iki takımda görev yaptı.

Sezona Antalyaspor'da başlayan deneyimli teknik adam, 5. haftanın ardından görevinden ayrıldı. Çalımbay, 9. hafta öncesinde Ersun Yanal'dan boşalan Trabzonspor teknik direktörlüğüne getirildi.



En istikrarlısı Avcı

Süper Lig'de görev yapan teknik adamlar arasında en istikrarlısı Medipol Başakşehir'i çalıştıran Abdullah Avcı oldu.

Turuncu-lacivertli kulüple 8 Ağustos 2014'te sözleşme imzalayan Avcı, bin 260 gündür görev yapıyor.

Avcı'yı 12 Haziran 2015'ten bu yana (962 gün) Beşiktaş'ın başında bulunan teknik direktör Şenol Güneş izledi.