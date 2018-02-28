Atiker Konyaspor yönetimi Süper Lig'de bu hafta oynanacak Yeni Malatyaspor maçı öncesinde radikal bir karar aldı.

Atiker Konyaspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Süper Lig 23. haftasında deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 kaybeden yeşil beyazlılarda yerel basın ve özellikle taraftarlar teknik direktör Mehmet Özdilek'in istifasını isterken, deneyimli teknik adam yoğun bir şekilde eleştirdi. Ayrıca hafta arası Ali Çamdalı'nın sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçında olumsuz bir sonuç alınması halinde Mehmet Özdilek ile yollar ayrılacak.



MALATYASPOR MAÇINI KAYBEDERSE...

Süper Lig'de zor günler geçiren Atiker Konyaspor 24. haftada sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Düşme hattındaki yeşil beyazlılarda yönetim, bu hafta sonu oynanacak Yeni Malatyaspor maçında alınacak olumsuz bir sonuç halinde Mehmet Özdilek ile yollar ayrılacak.



KONYASPOR'DA YENİ TEKNİK DİREKTÖR SAFET SUSİC

Konyaspor yönetimi Yeni Malatyaspor maçında olumsuz bir sonuç alınması halinde Mehmet Özdilek ile yollarını ayırarak teknik direktörlük görevine Safet Susic'i getirmesi bekleniyor. (Futbolarena)