Süper Lig'de 1. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 1. hafta maçlarını yönetecek isimler...
Spor Toto Süper Lig'de 1. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Kayserispor - Galatasaray, Fenerbahçe - Gaziantep FK, Fatih Karagümrük - Beşiktaş ve Trabzonspor - Antalyaspor maçlarını hangi hakemler yönetecek? İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'de 2023- 2024 sezonu heyecanı 11-14 Ağustos tarihleri arasında oynanacak 1. hafta maçlarıyla başlayacak.
1. haftada yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler de açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 1. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
11 Ağustos Cuma - 21.00
Trabzonspor - Antalyaspor: Zorbay Küçük
12 Ağustos Cumartesi - 19.15
Kasımpaşa - MKE Ankaragücü: Bahattin Şimşek
12 Ağustos Cumartesi - 19.15
Konyaspor - İstanbulspor: Burak Pakkan
12 Ağustos Cumartesi - 21.45
Kayserispor - Galatasaray: Halil Umut Meler
12 Ağustos Cumartesi - 21.45
Pendikspor - Hatayspor: Çağdaş Altay
13 Ağustos Pazar - 19.15
Sivasspor - Samsunspor: Murat Erdoğan
13 Ağustos Pazar - 21.45
Adana Demirspor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
13 Ağustos Pazar - 21.45
Fenerbahçe - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
14 Ağustos Pazartesi - 21.00
Alanyaspor - Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
14 Ağustos Pazartesi - 21.00
Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Erkan Özdamar