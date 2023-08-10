Süper Lig'de 1. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 1. hafta maçlarını yönetecek isimler...

Spor Toto Süper Lig'de 2023- 2024 sezonu heyecanı 11-14 Ağustos tarihleri arasında oynanacak 1. hafta maçlarıyla başlayacak.

1. haftada yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler de açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 1. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

11 Ağustos Cuma - 21.00

Trabzonspor - Antalyaspor: Zorbay Küçük

12 Ağustos Cumartesi - 19.15

Kasımpaşa - MKE Ankaragücü: Bahattin Şimşek

12 Ağustos Cumartesi - 19.15

Konyaspor - İstanbulspor: Burak Pakkan

12 Ağustos Cumartesi - 21.45

Kayserispor - Galatasaray: Halil Umut Meler

12 Ağustos Cumartesi - 21.45

Pendikspor - Hatayspor: Çağdaş Altay

13 Ağustos Pazar - 19.15

Sivasspor - Samsunspor: Murat Erdoğan

13 Ağustos Pazar - 21.45

Adana Demirspor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

13 Ağustos Pazar - 21.45

Fenerbahçe - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

14 Ağustos Pazartesi - 21.00

Alanyaspor - Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

14 Ağustos Pazartesi - 21.00

Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Erkan Özdamar