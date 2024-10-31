Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı 11. hafta maçlarıyla devam edecek. TFF, ligin 11. haftasındaki kritik maçlarda görev yapacak hakemleri duyurdu. İşte cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler...
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Taraftarların merakla beklediği 11. haftada karşılaşmalar 1-2-3 ve 4 Kasım tarihlerinde oynanacak. Birbirinden keyifli karşılaşmaların oynanacağı 11. hafta öncesi Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler duyuruldu.
İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre 11. haftada oynanacak 9 maçta görev yapacak hakemler:
1 Kasım Cuma - 20.00
Gaziantep FK-Göztepe: Kadir Sağlam
2 Kasım Cumartesi - 13.30
Net Global Sivasspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
2 Kasım Cumartesi - 16.00
Bellona Kayserispor-Adana Demirspor: Muhammet Ali Metoğlu
2 Kasım Cumartesi - 19.00
Beşiktaş-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
3 Kasım Pazar - 13.30
TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir FK: Emre Kargın
3 Kasım Pazar - 16.00
ikas Eyüpspor-Atakaş Hatayspor: Yasin Kol
3 Kasım Pazar - 16.00
Sipay Bodrum FK-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
3 Kasım Pazar - 19.00
Trabzonspor-Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır
4 Kasım Pazartesi - 20.00
Samsunspor-Onvo Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu