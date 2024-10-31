Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı 11. hafta maçlarıyla devam edecek. TFF, ligin 11. haftasındaki kritik maçlarda görev yapacak hakemleri duyurdu. İşte cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler...

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
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Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Taraftarların merakla beklediği 11. haftada karşılaşmalar 1-2-3 ve 4 Kasım tarihlerinde oynanacak. Birbirinden keyifli karşılaşmaların oynanacağı 11. hafta öncesi Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.

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Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler - Resim: 2

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler duyuruldu.

İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre 11. haftada oynanacak 9 maçta görev yapacak hakemler:

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Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler - Resim: 3

1 Kasım Cuma - 20.00

Gaziantep FK-Göztepe: Kadir Sağlam

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Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler - Resim: 4

2 Kasım Cumartesi - 13.30

Net Global Sivasspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

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Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler - Resim: 5

2 Kasım Cumartesi - 16.00

Bellona Kayserispor-Adana Demirspor: Muhammet Ali Metoğlu

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Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler - Resim: 6

2 Kasım Cumartesi - 19.00

Beşiktaş-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

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Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler - Resim: 7

3 Kasım Pazar - 13.30

TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir FK: Emre Kargın

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Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler - Resim: 8

3 Kasım Pazar - 16.00

ikas Eyüpspor-Atakaş Hatayspor: Yasin Kol

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Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler - Resim: 9

3 Kasım Pazar - 16.00

Sipay Bodrum FK-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

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Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler - Resim: 10

3 Kasım Pazar - 19.00

Trabzonspor-Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır

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Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler - Resim: 11

4 Kasım Pazartesi - 20.00

Samsunspor-Onvo Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

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Trendyol Süper Lig hakem