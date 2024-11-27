Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı 14. hafta maçlarıyla devam edecek. TFF, ligin 14. haftasındaki önemli maçlarda görev yapacak hakemleri duyurdu. İşte cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günü oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler...

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
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Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Taraftarların merakla beklediği 14. haftada karşılaşmalar 29-30 Kasım ve 1-2 Aralık tarihlerinde oynanacak. Birbirinden keyifli karşılaşmaların oynanacağı 13. hafta öncesi Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.

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Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler - Resim: 2

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler duyuruldu.

İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre 14. haftada oynanacak 9 maçta görev yapacak hakemler:

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Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler - Resim: 3

29 Kasım Cuma - 20.00

Onvo Antalyaspor-Net Global Sivasspor: Yasin Kol

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Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler - Resim: 4

30 Kasım Cumartesi - 13.30

Reeder Samsunspor-Sipay Bodrum FK: Ozan Ergün

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Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler - Resim: 5

30 Kasım Cumartesi - 16.00

Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan

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Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler - Resim: 6

30 Kasım Cumartesi - 19.00

RAMS Başakşehir-Göztepe: Çağdaş Altay

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Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler - Resim: 7

30 Kasım Cumartesi - 19.00

Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Burak Pakkan

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Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler - Resim: 8

1 Aralık Pazar - 16.00

Çaykur Rizespor-Bellona Kayserispor: Emre Kargın

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Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler - Resim: 9

1 Aralık Pazar - 19.00

Galatasaray-ikas Eyüpspor: Oğuzhan Çakır

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Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler - Resim: 10

2 Aralık Pazartesi - 20.00

Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam

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Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler - Resim: 11

2 Aralık Pazartesi - 20.00

Fenerbahçe-Gaziantep FK: Alper Akarsu

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