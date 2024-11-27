Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı 14. hafta maçlarıyla devam edecek. TFF, ligin 14. haftasındaki önemli maçlarda görev yapacak hakemleri duyurdu. İşte cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günü oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler...
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Taraftarların merakla beklediği 14. haftada karşılaşmalar 29-30 Kasım ve 1-2 Aralık tarihlerinde oynanacak. Birbirinden keyifli karşılaşmaların oynanacağı 13. hafta öncesi Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler duyuruldu.
İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre 14. haftada oynanacak 9 maçta görev yapacak hakemler:
29 Kasım Cuma - 20.00
Onvo Antalyaspor-Net Global Sivasspor: Yasin Kol
30 Kasım Cumartesi - 13.30
Reeder Samsunspor-Sipay Bodrum FK: Ozan Ergün
30 Kasım Cumartesi - 16.00
Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan
30 Kasım Cumartesi - 19.00
RAMS Başakşehir-Göztepe: Çağdaş Altay
30 Kasım Cumartesi - 19.00
Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Burak Pakkan
1 Aralık Pazar - 16.00
Çaykur Rizespor-Bellona Kayserispor: Emre Kargın
1 Aralık Pazar - 19.00
Galatasaray-ikas Eyüpspor: Oğuzhan Çakır
2 Aralık Pazartesi - 20.00
Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam
2 Aralık Pazartesi - 20.00
Fenerbahçe-Gaziantep FK: Alper Akarsu