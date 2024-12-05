Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı 15. hafta maçlarıyla devam edecek. TFF, ligin 15. haftasındaki önemli maçlarda görev yapacak hakemleri duyurdu. İşte cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günü oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler...
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Taraftarların merakla beklediği 15. haftada karşılaşmalar 6-7-8 ve 9 Aralık tarihlerinde oynanacak. Birbirinden keyifli karşılaşmaların oynanacağı 15. hafta öncesi Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de 15. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler duyuruldu.
İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre 15. haftada oynanacak 9 maçta görev yapacak hakemler:
6 Aralık Cuma - 20.00
Trabzonspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük
7 Aralık Cumartesi - 13.30
Konyaspor - Antalyaspor: Halil Umut Meler
7 Aralık Cumartesi - 16.00
Göztepe - Adana Demirspor: Ali Şansalan
7 Aralık Cumartesi - 19.00
Beşiktaş - Fenerbahçe: Mehmet Türkmen
8 Aralık Pazar - 13.30
Eyüpspor - Samsunspor: Atilla Karaoğlan
8 Aralık Pazar - 16.00
Sivasspor - Galatasaray: Turgut Doman
8 Aralık Pazar - 16.00
Kayserispor - Alanyaspor: Ozan Ergün
8 Aralık Pazar - 19.00
Başakşehir - Hatayspor: Emre Kargın
9 Aralık Pazartesi - 20.00
Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Direnç Tonusluoğlu