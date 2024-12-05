Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı 15. hafta maçlarıyla devam edecek. TFF, ligin 15. haftasındaki önemli maçlarda görev yapacak hakemleri duyurdu. İşte cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günü oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler...

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
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Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Taraftarların merakla beklediği 15. haftada karşılaşmalar 6-7-8 ve 9 Aralık tarihlerinde oynanacak. Birbirinden keyifli karşılaşmaların oynanacağı 15. hafta öncesi Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.

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Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler - Resim: 2

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de 15. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler duyuruldu.

İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre 15. haftada oynanacak 9 maçta görev yapacak hakemler:

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Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler - Resim: 3

6 Aralık Cuma - 20.00

Trabzonspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük

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Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler - Resim: 4

7 Aralık Cumartesi - 13.30

Konyaspor - Antalyaspor: Halil Umut Meler

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Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler - Resim: 5

7 Aralık Cumartesi - 16.00

Göztepe - Adana Demirspor: Ali Şansalan

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Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler - Resim: 6

7 Aralık Cumartesi - 19.00

Beşiktaş - Fenerbahçe: Mehmet Türkmen

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Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler - Resim: 7

8 Aralık Pazar - 13.30

Eyüpspor - Samsunspor: Atilla Karaoğlan

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Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler - Resim: 8

8 Aralık Pazar - 16.00

Sivasspor - Galatasaray: Turgut Doman

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Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler - Resim: 9

8 Aralık Pazar - 16.00

Kayserispor - Alanyaspor: Ozan Ergün

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Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler - Resim: 10

8 Aralık Pazar - 19.00

Başakşehir - Hatayspor: Emre Kargın

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Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler - Resim: 11

9 Aralık Pazartesi - 20.00

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Direnç Tonusluoğlu

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