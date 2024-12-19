Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı 17. hafta maçlarıyla devam edecek. TFF, ligin 17. haftasındaki önemli maçlarda görev yapacak hakemleri duyurdu. İşte cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günü oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler...

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
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Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Taraftarların merakla beklediği 17. haftada karşılaşmalar 20, 21, 22 ve 23 Aralık tarihlerinde oynanacak. Birbirinden keyifli karşılaşmaların oynanacağı 17. hafta öncesi Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.

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Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler - Resim: 2

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de 17. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler duyuruldu.

İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre 17. haftada oynanacak 9 maçta görev yapacak hakemler:

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Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler - Resim: 3

20 Aralık Cuma - 20.00

ikas Eyüpspor-Fenerbahçe: Emre Kargın

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Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler - Resim: 4

21 Aralık Cumartesi - 16.00

Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor: Ali Şansalan

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Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler - Resim: 5

21 Aralık Cumartesi - 19.00

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın

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Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler - Resim: 6

22 Aralık Pazar - 13.30

Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

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Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler - Resim: 7

22 Aralık Pazar - 16.00

Göztepe-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

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Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler - Resim: 8

22 Aralık Pazar - 16.00

Bellona Kayserispor-Galatasaray: Mehmet Türkmen

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Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler - Resim: 9

22 Aralık Pazar - 19.00

Trabzonspor-Sipay Bodrum FK: Ozan Ergün

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Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler - Resim: 10

23 Aralık Pazartesi - 20.00

Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu

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Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler - Resim: 11

23 Aralık Pazartesi - 20.00

RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: Alper Akarsu

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