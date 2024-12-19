Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı 17. hafta maçlarıyla devam edecek. TFF, ligin 17. haftasındaki önemli maçlarda görev yapacak hakemleri duyurdu. İşte cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günü oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler...
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Taraftarların merakla beklediği 17. haftada karşılaşmalar 20, 21, 22 ve 23 Aralık tarihlerinde oynanacak. Birbirinden keyifli karşılaşmaların oynanacağı 17. hafta öncesi Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de 17. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler duyuruldu.
İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre 17. haftada oynanacak 9 maçta görev yapacak hakemler:
20 Aralık Cuma - 20.00
ikas Eyüpspor-Fenerbahçe: Emre Kargın
21 Aralık Cumartesi - 16.00
Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor: Ali Şansalan
21 Aralık Cumartesi - 19.00
Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın
22 Aralık Pazar - 13.30
Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
22 Aralık Pazar - 16.00
Göztepe-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
22 Aralık Pazar - 16.00
Bellona Kayserispor-Galatasaray: Mehmet Türkmen
22 Aralık Pazar - 19.00
Trabzonspor-Sipay Bodrum FK: Ozan Ergün
23 Aralık Pazartesi - 20.00
Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu
23 Aralık Pazartesi - 20.00
RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: Alper Akarsu