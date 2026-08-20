Süper Lig’de 2. hafta hakemleri açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakem kadroları belli oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Süper Lig’de 2. hafta hakemleri açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının hakemleri belli oldu - Resim: 1

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de 2. hafta perdesini açacak müsabakalarda görev alacak hakem listesini yayımladı.

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Süper Lig’de 2. hafta hakemleri açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının hakemleri belli oldu - Resim: 2

Ligde ikinci hafta maratonu yarın akşam başlayacak; 22 Ağustos Cumartesi, 23 Ağustos Pazar ve 24 Ağustos Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.

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Süper Lig’de 2. hafta hakemleri açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının hakemleri belli oldu - Resim: 3

DÜDÜK ÇALACAK HAKEMLER BELLİ OLDU

Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Süper Lig’in 2. haftasındaki maç programı ve görevlendirilen hakemler şöyle sıralandı:

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Süper Lig’de 2. hafta hakemleri açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının hakemleri belli oldu - Resim: 4

Yarın:

21.30 Erzurumspor FK - Galatasaray: Çağdaş Altay

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Süper Lig’de 2. hafta hakemleri açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının hakemleri belli oldu - Resim: 5

22 Ağustos Cumartesi:

19.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor: Ömer Faruk Turtay

19.00 Çorum FK - Kasımpaşa: Fatih Tokail

21.30 Fenerbahçe - Konyaspor: Atilla Karaoğlan

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Süper Lig’de 2. hafta hakemleri açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının hakemleri belli oldu - Resim: 6

23 Ağustos Pazar:

19.00 Eyüpspor - Gaziantep FK: Reşat Onur Coşkunses

19.00 Trabzonspor - Başakşehir: Ali Şansalan

21.30 Göztepe - Gençlerbirliği: Batuhan Kolak

21.30 Corendon Alanyaspor - Beşiktaş: Adnan Deniz Kayatepe

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Süper Lig’de 2. hafta hakemleri açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının hakemleri belli oldu - Resim: 7

24 Ağustos Pazartesi:

21.30 Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk

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