Süper Lig’de 2. hafta hakemleri açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakem kadroları belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de 2. hafta perdesini açacak müsabakalarda görev alacak hakem listesini yayımladı.
Ligde ikinci hafta maratonu yarın akşam başlayacak; 22 Ağustos Cumartesi, 23 Ağustos Pazar ve 24 Ağustos Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.
DÜDÜK ÇALACAK HAKEMLER BELLİ OLDU
Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Süper Lig’in 2. haftasındaki maç programı ve görevlendirilen hakemler şöyle sıralandı:
Yarın:
21.30 Erzurumspor FK - Galatasaray: Çağdaş Altay
22 Ağustos Cumartesi:
19.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor: Ömer Faruk Turtay
19.00 Çorum FK - Kasımpaşa: Fatih Tokail
21.30 Fenerbahçe - Konyaspor: Atilla Karaoğlan
23 Ağustos Pazar:
19.00 Eyüpspor - Gaziantep FK: Reşat Onur Coşkunses
19.00 Trabzonspor - Başakşehir: Ali Şansalan
21.30 Göztepe - Gençlerbirliği: Batuhan Kolak
21.30 Corendon Alanyaspor - Beşiktaş: Adnan Deniz Kayatepe
24 Ağustos Pazartesi:
21.30 Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk