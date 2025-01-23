Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçlarda düdük çalacak isimler
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı 21. hafta maçlarıyla devam edecek. TFF, ligin 21. haftasındaki kritik maçlarda görev yapacak hakemleri duyurdu. İşte cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günü oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler...
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Taraftarların merakla beklediği 21. haftada karşılaşmalar 24, 25, 26 ve 27 Ocak tarihlerinde oynanacak. Birbirinden keyifli karşılaşmaların oynanacağı 21. hafta öncesi Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler duyuruldu.
İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre 21. haftada oynanacak 9 maçta görev yapacak hakemler:
24 Ocak Cuma - 20.00
Reeder Samsunspor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk
25 Ocak Cumartesi - 13.30
Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor: Burak Pakkan
25 Ocak Cumartesi - 16.00
Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: Emre Kargın
25 Ocak Cumartesi - 19.00
Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler
26 Ocak Pazar - 13.30
Çaykur Rizespor-Adana Demirspor: Çağdaş Altay
26 Ocak Pazar - 16.00
Sipay Bodrum FK-ikas Eyüpspor: Ozan Ergün
26 Ocak Pazar - 16.00
Onvo Antalyaspor-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır
26 Ocak Pazar - 19.00
Fenerbahçe-Göztepe: Atilla Karaoğlan
27 Ocak Pazartesi - 20.00
Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: Muhammet Ali Metoğlu