Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçlarda düdük çalacak isimler

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı 21. hafta maçlarıyla devam edecek. TFF, ligin 21. haftasındaki kritik maçlarda görev yapacak hakemleri duyurdu. İşte cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günü oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler...

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
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Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçlarda düdük çalacak isimler - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Taraftarların merakla beklediği 21. haftada karşılaşmalar 24, 25, 26 ve 27 Ocak tarihlerinde oynanacak. Birbirinden keyifli karşılaşmaların oynanacağı 21. hafta öncesi Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.

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Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçlarda düdük çalacak isimler - Resim: 2

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler duyuruldu.

İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre 21. haftada oynanacak 9 maçta görev yapacak hakemler:

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Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçlarda düdük çalacak isimler - Resim: 3

24 Ocak Cuma - 20.00

Reeder Samsunspor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk

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Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçlarda düdük çalacak isimler - Resim: 4

25 Ocak Cumartesi - 13.30

Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor: Burak Pakkan

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Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçlarda düdük çalacak isimler - Resim: 5

25 Ocak Cumartesi - 16.00

Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: Emre Kargın

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Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçlarda düdük çalacak isimler - Resim: 6

25 Ocak Cumartesi - 19.00

Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler

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Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçlarda düdük çalacak isimler - Resim: 7

26 Ocak Pazar - 13.30

Çaykur Rizespor-Adana Demirspor: Çağdaş Altay

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Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçlarda düdük çalacak isimler - Resim: 8

26 Ocak Pazar - 16.00

Sipay Bodrum FK-ikas Eyüpspor: Ozan Ergün

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Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçlarda düdük çalacak isimler - Resim: 9

26 Ocak Pazar - 16.00

Onvo Antalyaspor-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır

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Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçlarda düdük çalacak isimler - Resim: 10

26 Ocak Pazar - 19.00

Fenerbahçe-Göztepe: Atilla Karaoğlan

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Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçlarda düdük çalacak isimler - Resim: 11

27 Ocak Pazartesi - 20.00

Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: Muhammet Ali Metoğlu

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