Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftaların fikstürü belli oldu! Heyecan 3 Mart'tan itibaren kaldığı yerden devam edecek: İşte oynanacak maçlar...

Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nndan (TFF) açıklama geldi. Yapılan açıklamada Süper Lig'in 3 Mart tarihinden itibaren devam edeceği açıklandı. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre Spor Toto Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftaların fikstürü şu şekilde: