Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftaların fikstürü belli oldu! Heyecan 3 Mart'tan itibaren kaldığı yerden devam edecek: İşte oynanacak maçlar...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından ertelenen Spor Toto Süper Lig'de dönüş tarihi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada, maçların 3 Mart'tan itibaren devam edeceği ifade edildi. İşte TFF'nin açıklamasına göre Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftaların fikstürü...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından yurt genelinde spor müsabakalarına ara verilmişti. Spor Toto Süper Lig de bu süreçte araya girerken maçların ne zaman başlayacağı merak ediliyordu.
Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nndan (TFF) açıklama geldi. Yapılan açıklamada Süper Lig'in 3 Mart tarihinden itibaren devam edeceği açıklandı. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre Spor Toto Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftaların fikstürü şu şekilde:
SPOR TOTO SÜPER LİG 24. HAFTA FİKSTÜRÜ
3 Mart Cuma:
20.00 | Alanyaspor - Başakşehir
4 Mart Cumartesi:
13.30 | Fatih Karagümrük - Sivasspor
16.00 | Trabzonspor - Ümraniyespor
19.00 | Kayserispor - Fenerbahçe
5 Mart Pazar:
16.00 | Konyaspor - Giresunspor
19.00 | Beşiktaş - Ankaragücü
6 Mart Pazartesi:
20.00 | Kasımpaşa - Antalyaspor
İstanbulspor haftayı bay geçmektedir. Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi nedeniyle Adana Demirspor ve Galatasaray haftayı müsabaka oynamadan geçmektedir.
SPOR TOTO SÜPER LİG 25. HAFTA FİKSTÜRÜ
10 Mart Cuma:
20.00 | Giresunspor - Fatih Karagümrük
11 Mart Cumartesi:
16.00 | Antalyaspor - Kayserispor
19.00 | Galatasaray - Kasımpaşa
12 Mart Pazar:
13.30 | Ankaragücü - Alanyaspor
16.00 | Trabzonspor - Adana Demirspor
19.00 | Başakşehir - Beşiktaş
13 Mart Pazartesi:
20.00 | İstanbulspor - Sivasspor
Fenerbahçe haftayı bay geçmektedir. Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi nedeniyle Konyaspor ve Ümraniyespor haftayı müsabaka oynamadan geçmektedir.