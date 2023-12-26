Süper Lig'de 3 Haftanın Fikstürü Açıklandı! İşte 16, 19 ve 20. Haftalardaki Karşılaşmaların Programı

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı devam ediyor. Ligin ilk yarısı, ertelenen 16. hafta maçları haricinde tamamlanırken sezonun ikinci yarısı 5 Ocak Cuma günü başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ertelenen 16. hafta müsabakaları ile 19. ve 20. hafta müsabakalarının maç programını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre maç programı şöyle:

Trendyol Süper Lig 16. Hafta

9 Ocak Salı:

17.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor

17.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü

20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş

10 Ocak Çarşamba:

17.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor

20.00 Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor

20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor

11 Ocak Perşembe:

17.00 EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray

20.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor

Trendyol Süper Lig 19. Hafta

5 Ocak Cuma:

17.00 Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor

20.00 Bitexen Antalyaspor-Corendon Alanyaspor

20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa

6 Ocak Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor

16.00 RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor

19.00 Yılport Samsunspor-VavaCars Fatih Karagümrük

19.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor

7 Ocak Pazar:

13.30 Mondihome Kayserispor-EMS Yapı Sivasspor

16.00 İstanbulspor-Fenerbahçe

19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor

Trendyol Süper Lig 20. Hafta

13 Ocak Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Siltaş Yapı Pendikspor

13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa

16.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor

19.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Adana Demirspor

19.00 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük

14 Ocak Pazar:

13.30 İstanbulspor-TÜMOSAN Konyaspor

16.00 Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor

16.00 Yılport Samsunspor-EMS Yapı Sivasspor

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe

15 Ocak Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Mondihome Kayserispor