Süper Lig'de 3 Haftanın Fikstürü Açıklandı! İşte 16, 19 ve 20. Haftalardaki Karşılaşmaların Programı
Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçları ile 19. ve 20. hafta müsabakalarının programı belli oldu. Önümüzdeki 3 haftanın fikstürü TFF tarafından duyuruldu.
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı devam ediyor. Ligin ilk yarısı, ertelenen 16. hafta maçları haricinde tamamlanırken sezonun ikinci yarısı 5 Ocak Cuma günü başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ertelenen 16. hafta müsabakaları ile 19. ve 20. hafta müsabakalarının maç programını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre maç programı şöyle:
Trendyol Süper Lig 16. Hafta
9 Ocak Salı:
17.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor
17.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü
20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş
10 Ocak Çarşamba:
17.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK
17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor
20.00 Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor
20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor
11 Ocak Perşembe:
17.00 EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray
20.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor
Trendyol Süper Lig 19. Hafta
5 Ocak Cuma:
17.00 Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor
20.00 Bitexen Antalyaspor-Corendon Alanyaspor
20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa
6 Ocak Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor
16.00 RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor
19.00 Yılport Samsunspor-VavaCars Fatih Karagümrük
19.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor
7 Ocak Pazar:
13.30 Mondihome Kayserispor-EMS Yapı Sivasspor
16.00 İstanbulspor-Fenerbahçe
19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor
Trendyol Süper Lig 20. Hafta
13 Ocak Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Siltaş Yapı Pendikspor
13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa
16.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor
19.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Adana Demirspor
19.00 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük
14 Ocak Pazar:
13.30 İstanbulspor-TÜMOSAN Konyaspor
16.00 Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor
16.00 Yılport Samsunspor-EMS Yapı Sivasspor
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe
15 Ocak Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Mondihome Kayserispor
Kaynak: Anadolu Ajansı