Süper Lig'de 3 Haftanın Fikstürü Açıklandı! İşte 16, 19 ve 20. Haftalardaki Karşılaşmaların Programı

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçları ile 19. ve 20. hafta müsabakalarının programı belli oldu. Önümüzdeki 3 haftanın fikstürü TFF tarafından duyuruldu.

Süper Lig'de 3 Haftanın Fikstürü Açıklandı! İşte 16, 19 ve 20. Haftalardaki Karşılaşmaların Programı

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı devam ediyor. Ligin ilk yarısı, ertelenen 16. hafta maçları haricinde tamamlanırken sezonun ikinci yarısı 5 Ocak Cuma günü başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ertelenen 16. hafta müsabakaları ile 19. ve 20. hafta müsabakalarının maç programını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre maç programı şöyle:

Trendyol Süper Lig 16. Hafta

9 Ocak Salı:

17.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor
17.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü
20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş

10 Ocak Çarşamba:

17.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK
17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor
20.00 Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor
20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor

11 Ocak Perşembe:

17.00 EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray
20.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor

Trendyol Süper Lig 19. Hafta

5 Ocak Cuma:

17.00 Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor
20.00 Bitexen Antalyaspor-Corendon Alanyaspor
20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa

6 Ocak Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor
16.00 RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor
19.00 Yılport Samsunspor-VavaCars Fatih Karagümrük
19.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor

7 Ocak Pazar:

13.30 Mondihome Kayserispor-EMS Yapı Sivasspor
16.00 İstanbulspor-Fenerbahçe
19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor

Trendyol Süper Lig 20. Hafta

13 Ocak Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Siltaş Yapı Pendikspor
13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa
16.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor
19.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Adana Demirspor
19.00 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük

14 Ocak Pazar:

13.30 İstanbulspor-TÜMOSAN Konyaspor
16.00 Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor
16.00 Yılport Samsunspor-EMS Yapı Sivasspor
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe

15 Ocak Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Mondihome Kayserispor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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