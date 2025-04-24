Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig’de şampiyonluk ve kümede kalma yarışının iyice kızıştığı 36. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler açıklandı. Kritik haftanın en dikkat çeken mücadelelerinde hangi hakemlerin görev alacağı belli oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu - Resim: 1

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri duyurdu.

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Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu - Resim: 2

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

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Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu - Resim: 3

27 Nisan Pazar:

16.00 Kocaelispor-Geosis Boluspor: Erdem Mertoğlu

16.00 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Turgut Doman

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Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu - Resim: 4

16.00 Adanaspor-Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Esenler Erokspor: Fatih Tokail

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Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu - Resim: 5

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Ömer Faruk Gültekin

16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Ümit Öztürk

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Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu - Resim: 6

16.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK: Oğuzhan Aksu

16.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Manisa FK: Gürcan Hasova

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Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu - Resim: 7

16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Amed Sportif Faaliyetler: Burak Olcar

16.00 MKE Ankaragücü-Ahlatcı Çorum FK: Alpaslan Şen

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