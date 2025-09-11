Süper Lig’de 5. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın en kritik karşılaşması olan Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinde düdük genç hakem Ozan Ergün’ün olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 5. hafta maçlarının programını ve hakemlerini resmi internet sitesinden duyurdu. Süper Lig’de bu hafta 13 Eylül Cumartesi, 14 Eylül Pazar ve 15 Eylül Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalar futbolseverlere büyük heyecan yaşatacak.

İşte 5. haftanın maç programı ve hakemler

13 Eylül Cumartesi

17.00 Samsunspor - Antalyaspor: Arda Kardeşler
17.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Oğuzhan Aksu

17.00 Eyüpspor - Galatasaray: Batuhan Kolak
20.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Beşiktaş - Başakşehir: Alper Akarsu

14 Eylül Pazar

17.00 Kayserispor - Göztepe: Atilla Karaoğlan

17.00 Gaziantep FK - Kocaelispor: Yiğit Arslan
20.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Ozan Ergün

15 Eylül Pazartesi

20.00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: Zorbay Küçük

