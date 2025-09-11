Süper Lig’de 5. haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın en kritik karşılaşması olan Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinde düdük genç hakem Ozan Ergün’ün olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 5. hafta maçlarının programını ve hakemlerini resmi internet sitesinden duyurdu. Süper Lig’de bu hafta 13 Eylül Cumartesi, 14 Eylül Pazar ve 15 Eylül Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalar futbolseverlere büyük heyecan yaşatacak.
İşte 5. haftanın maç programı ve hakemler
13 Eylül Cumartesi
17.00 Samsunspor - Antalyaspor: Arda Kardeşler
17.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Oğuzhan Aksu
17.00 Eyüpspor - Galatasaray: Batuhan Kolak
20.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Beşiktaş - Başakşehir: Alper Akarsu
14 Eylül Pazar
17.00 Kayserispor - Göztepe: Atilla Karaoğlan
17.00 Gaziantep FK - Kocaelispor: Yiğit Arslan
20.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Ozan Ergün
15 Eylül Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: Zorbay Küçük