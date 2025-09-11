Süper Lig’de 5. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 5. hafta maçlarının programını ve hakemlerini resmi internet sitesinden duyurdu. Süper Lig’de bu hafta 13 Eylül Cumartesi, 14 Eylül Pazar ve 15 Eylül Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalar futbolseverlere büyük heyecan yaşatacak.