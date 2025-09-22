Süper Lig’de 6’da 6! Galatasaray hem 3 puanı hem seriyi aldı

Rams Park’ta oynanan mücadelede gol perdesi 23. dakikada Yunus Akgün’ün ayağından açıldı. Son haftalarda form grafiğini yükselten genç oyuncu, böylece üst üste üçüncü resmi maçında da gol atma başarısı gösterdi.

İlk yarının son anlarında sahneye çıkan Arjantinli golcü Mauro Icardi, Yunus’un asistini gole çevirdi ve 45+1. dakikada farkı ikiye çıkardı. Galatasaray, devre arasına 2-0 üstünlükle gitti.

TORREİRA’DAN SEZONUN İLK GOLÜ

İkinci yarıya hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 64. dakikada Lucas Torreira’nın ceza sahası dışından kaydettiği golle farkı üçe çıkardı. Bu gol, Uruguaylı orta sahanın sezon başından bu yana attığı ilk gol oldu.

Konuk Konyaspor’un tek sayısı ise 80. dakikada Umut Nayir’den geldi. Farkı ikiye indiren bu gol, yeşil-beyazlılara yetmedi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Okan Buruk’un öğrencileri sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Galatasaray, geçtiğimiz sezondan bu yana ligde üst üste galibiyetler almaya devam ediyor. Son 8 maçını kazanan sarı-kırmızılılar, bu sezona da 6’da 6 ile başlayarak Süper Lig’de üst üste 14. galibiyetini aldı. Bu sonuçla, Ekim 2022 – Mart 2023 arasında kırdığı 14 maçlık galibiyet serisini egale etmiş oldu.

MAÇTAN NOTLAR

Teknik direktör Okan Buruk, Eintracht Frankfurt karşısında alınan 5-1’lik Şampiyonlar Ligi mağlubiyetinin ardından kadroda 3 değişikliğe gitti. Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi’yi yeniden ilk 11’e dahil etti.

Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, 21 maç sonra ilk kez yedek kulübesinde yer aldı. Tecrübeli savunmacı, son olarak geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda yine Konyaspor’a karşı yedek başlamıştı.

Öte yandan Galatasaray’ın eski golcülerinden Bafetimbi Gomis, mücadeleyi tribünden takip etti. Taraftarlar Fransız futbolcuya yoğun ilgi gösterdi.

18 puana ulaşarak zirvedeki iddiasını sürdüren Galatasaray, gelecek hafta Alanyaspor deplasmanına çıkacak. 7 puanda kalan Konyaspor ise Başakşehir’i konuk edecek.