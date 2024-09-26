Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak isimler

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı 7. hafta maçlarıyla devam edecek. TFF, ligin 7. haftasındaki karşılaşmalarda görev yapacak hakemleri açıkladı. İşte cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günü oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler...

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
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Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak isimler - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Taraftarların merakla beklediği 7. haftada karşılaşmalar 27, 28, 29 ve 30 Eylül tarihlerinde oynanacak. Birbirinden keyifli karşılaşmaların oynanacağı 7. hafta öncesi Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.

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Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak isimler - Resim: 2

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler duyuruldu.

İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre 7. haftada oynanacak 9 maçta düdük çalacak hakemler:

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Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak isimler - Resim: 3

27 Eylül Cuma - 20.00

Sivasspor-Başakşehir: Çağdaş Altay

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Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak isimler - Resim: 4

28 Eylül Cumartesi - 16.00

Samsunspor-Göztepe: Mehmet Türkmen

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Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak isimler - Resim: 5

28 Eylül Cumartesi - 19.00

Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

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Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak isimler - Resim: 6

28 Eylül Cumartesi - 19.00

Galatasaray-Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır

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Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak isimler - Resim: 7

29 Eylül Pazar - 16.00

Trabzonspor-Konyaspor: Halil Umut Meler

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Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak isimler - Resim: 8

29 Eylül Pazar - 16.00

Eyüpspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler

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Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak isimler - Resim: 9

29 Eylül Pazar - 19.00

Antalyaspor-Fenerbahçe: Cihan Aydın

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Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak isimler - Resim: 10

29 Eylül Pazar - 19.00

Bodrum FK-Adana Demirspor: Turgut Doman

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Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak isimler - Resim: 11

30 Eylül Pazartesi - 20.00

Kayserispor-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

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