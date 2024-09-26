Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak isimler
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı 7. hafta maçlarıyla devam edecek. TFF, ligin 7. haftasındaki karşılaşmalarda görev yapacak hakemleri açıkladı. İşte cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günü oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler...
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Taraftarların merakla beklediği 7. haftada karşılaşmalar 27, 28, 29 ve 30 Eylül tarihlerinde oynanacak. Birbirinden keyifli karşılaşmaların oynanacağı 7. hafta öncesi Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler duyuruldu.
İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre 7. haftada oynanacak 9 maçta düdük çalacak hakemler:
27 Eylül Cuma - 20.00
Sivasspor-Başakşehir: Çağdaş Altay
28 Eylül Cumartesi - 16.00
Samsunspor-Göztepe: Mehmet Türkmen
28 Eylül Cumartesi - 19.00
Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
28 Eylül Cumartesi - 19.00
Galatasaray-Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır
29 Eylül Pazar - 16.00
Trabzonspor-Konyaspor: Halil Umut Meler
29 Eylül Pazar - 16.00
Eyüpspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler
29 Eylül Pazar - 19.00
Antalyaspor-Fenerbahçe: Cihan Aydın
29 Eylül Pazar - 19.00
Bodrum FK-Adana Demirspor: Turgut Doman
30 Eylül Pazartesi - 20.00
Kayserispor-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan