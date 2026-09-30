Süper Lig'de değerler değişti! İşte ligin en pahalı 20 futbolcusu

Transfermarkt, Süper Lig'de forma giyen oyuncuların piyasa değerlerini yeniden düzenledi. Güncellemeyle birlikte ligin piyasa değeri en yüksek takımı Galatasaray oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Süper Lig'de değerler değişti! İşte ligin en pahalı 20 futbolcusu - Resim: 1

Süper Lig'deki futbolcuların değerleri yeni rakamlarla listelendi.

Kulüpler bazında yapılan değerlendirmede Galatasaray, en yüksek piyasa değerine sahip takım olarak ilk sırada yer aldı.

İşte Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu

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Süper Lig'de değerler değişti! İşte ligin en pahalı 20 futbolcusu - Resim: 2

20. KEREM AKTÜRKOĞLU
Piyasa Değeri: 18 milyon Euro
Piyasa Değerindeki Değişim: -2 Milyon Euro

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Süper Lig'de değerler değişti! İşte ligin en pahalı 20 futbolcusu - Resim: 3

19. EL CHADILLE BITSHIABU
Piyasa Değeri: 18 milyon Euro
Piyasa Değerindeki Değişim: -

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Süper Lig'de değerler değişti! İşte ligin en pahalı 20 futbolcusu - Resim: 4

18. YUNUS AKGÜN
Piyasa Değeri: 18 milyon Euro
Piyasa Değerindeki Değişim: -

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Süper Lig'de değerler değişti! İşte ligin en pahalı 20 futbolcusu - Resim: 5

17. LEANDRO TROSSARD
Piyasa Değeri: 18 milyon Euro
Piyasa Değerindeki Değişim: -

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Süper Lig'de değerler değişti! İşte ligin en pahalı 20 futbolcusu - Resim: 6

16. ARCHIE BROWN
Piyasa Değeri: 18 milyon Euro
Piyasa Değerindeki Değişim: +6 Milyon Euro

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Süper Lig'de değerler değişti! İşte ligin en pahalı 20 futbolcusu - Resim: 7

15. CHIBUIKE NWAIWU
Piyasa Değeri: 18 milyon Euro
Piyasa Değerindeki Değişim: +8 Milyon Euro

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Süper Lig'de değerler değişti! İşte ligin en pahalı 20 futbolcusu - Resim: 8

14. WILFRIED SINGO
Piyasa Değeri: 20 milyon Euro
Piyasa Değerindeki Değişim: -3 Milyon Euro

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Süper Lig'de değerler değişti! İşte ligin en pahalı 20 futbolcusu - Resim: 9

13. DORGELES NENE
Piyasa Değeri: 20 milyon Euro
Piyasa Değerindeki Değişim: -

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Süper Lig'de değerler değişti! İşte ligin en pahalı 20 futbolcusu - Resim: 10

12. ERNEST POKU
Piyasa Değeri: 22 milyon Euro
Piyasa Değerindeki Değişim: -3 Milyon Euro

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Süper Lig'de değerler değişti! İşte ligin en pahalı 20 futbolcusu - Resim: 11

11. FRANCULINO
Piyasa Değeri: 22 milyon Euro
Piyasa Değerindeki Değişim: -

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Süper Lig'de değerler değişti! İşte ligin en pahalı 20 futbolcusu - Resim: 12

10. LESLEY UGOCHUKWU
Piyasa Değeri: 22 milyon Euro
Piyasa Değerindeki Değişim: -

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Süper Lig'de değerler değişti! İşte ligin en pahalı 20 futbolcusu - Resim: 13

9. GABRIEL SARA
Piyasa Değeri: 27 milyon Euro
Piyasa Değerindeki Değişim: -

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Süper Lig'de değerler değişti! İşte ligin en pahalı 20 futbolcusu - Resim: 14

8. MATTEO GUENDOUZI
Piyasa Değeri: 27 milyon Euro
Piyasa Değerindeki Değişim: -

14 21
Süper Lig'de değerler değişti! İşte ligin en pahalı 20 futbolcusu - Resim: 15

7. ALEKSEY BATRAKOV
Piyasa Değeri: 28 milyon Euro
Piyasa Değerindeki Değişim: -

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Süper Lig'de değerler değişti! İşte ligin en pahalı 20 futbolcusu - Resim: 16

6. ORKUN KÖKÇÜ
Piyasa Değeri: 28 milyon Euro
Piyasa Değerindeki Değişim: +3 Milyon Euro

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Süper Lig'de değerler değişti! İşte ligin en pahalı 20 futbolcusu - Resim: 17

5. BARIŞ ALPER YILMAZ
Piyasa Değeri: 30 milyon Euro
Piyasa Değerindeki Değişim: -

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Süper Lig'de değerler değişti! İşte ligin en pahalı 20 futbolcusu - Resim: 18

4. DUSAN VLAHOVIC
Piyasa Değeri: 32 milyon Euro
Piyasa Değerindeki Değişim: -3 Milyon Euro

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Süper Lig'de değerler değişti! İşte ligin en pahalı 20 futbolcusu - Resim: 19

3. RAFAEL LEAO
Piyasa Değeri: 40 milyon Euro
Piyasa Değerindeki Değişim: -10 Milyon Euro

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Süper Lig'de değerler değişti! İşte ligin en pahalı 20 futbolcusu - Resim: 20

2. MASON GREENWOOD
Piyasa Değeri: 40 milyon Euro
Piyasa Değerindeki Değişim: -15 Milyon Euro

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Süper Lig'de değerler değişti! İşte ligin en pahalı 20 futbolcusu - Resim: 21

1. VICTOR OSIMHEN
Piyasa Değeri: 65 milyon Euro
Piyasa Değerindeki Değişim: -10 Milyon Euro

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