Süper Lig'de değerler değişti! İşte ligin en pahalı 20 futbolcusu
Transfermarkt, Süper Lig'de forma giyen oyuncuların piyasa değerlerini yeniden düzenledi. Güncellemeyle birlikte ligin piyasa değeri en yüksek takımı Galatasaray oldu.
Süper Lig'deki futbolcuların değerleri yeni rakamlarla listelendi.
Kulüpler bazında yapılan değerlendirmede Galatasaray, en yüksek piyasa değerine sahip takım olarak ilk sırada yer aldı.
İşte Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu
20. KEREM AKTÜRKOĞLU
Piyasa Değeri: 18 milyon Euro
Piyasa Değerindeki Değişim: -2 Milyon Euro
19. EL CHADILLE BITSHIABU
Piyasa Değeri: 18 milyon Euro
Piyasa Değerindeki Değişim: -
18. YUNUS AKGÜN
Piyasa Değeri: 18 milyon Euro
Piyasa Değerindeki Değişim: -
17. LEANDRO TROSSARD
Piyasa Değeri: 18 milyon Euro
Piyasa Değerindeki Değişim: -
16. ARCHIE BROWN
Piyasa Değeri: 18 milyon Euro
Piyasa Değerindeki Değişim: +6 Milyon Euro
15. CHIBUIKE NWAIWU
Piyasa Değeri: 18 milyon Euro
Piyasa Değerindeki Değişim: +8 Milyon Euro
14. WILFRIED SINGO
Piyasa Değeri: 20 milyon Euro
Piyasa Değerindeki Değişim: -3 Milyon Euro
13. DORGELES NENE
Piyasa Değeri: 20 milyon Euro
Piyasa Değerindeki Değişim: -
12. ERNEST POKU
Piyasa Değeri: 22 milyon Euro
Piyasa Değerindeki Değişim: -3 Milyon Euro
11. FRANCULINO
Piyasa Değeri: 22 milyon Euro
Piyasa Değerindeki Değişim: -
10. LESLEY UGOCHUKWU
Piyasa Değeri: 22 milyon Euro
Piyasa Değerindeki Değişim: -
9. GABRIEL SARA
Piyasa Değeri: 27 milyon Euro
Piyasa Değerindeki Değişim: -
8. MATTEO GUENDOUZI
Piyasa Değeri: 27 milyon Euro
Piyasa Değerindeki Değişim: -
7. ALEKSEY BATRAKOV
Piyasa Değeri: 28 milyon Euro
Piyasa Değerindeki Değişim: -
6. ORKUN KÖKÇÜ
Piyasa Değeri: 28 milyon Euro
Piyasa Değerindeki Değişim: +3 Milyon Euro
5. BARIŞ ALPER YILMAZ
Piyasa Değeri: 30 milyon Euro
Piyasa Değerindeki Değişim: -
4. DUSAN VLAHOVIC
Piyasa Değeri: 32 milyon Euro
Piyasa Değerindeki Değişim: -3 Milyon Euro
3. RAFAEL LEAO
Piyasa Değeri: 40 milyon Euro
Piyasa Değerindeki Değişim: -10 Milyon Euro
2. MASON GREENWOOD
Piyasa Değeri: 40 milyon Euro
Piyasa Değerindeki Değişim: -15 Milyon Euro
1. VICTOR OSIMHEN
Piyasa Değeri: 65 milyon Euro
Piyasa Değerindeki Değişim: -10 Milyon Euro