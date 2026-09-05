Süper Lig'de dev derbi gecesi! Fenerbahçe-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig’de 4. hafta dev bir randevuya sahne oluyor. Sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş, Chobani Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Süper Lig'de dev derbi gecesi! Fenerbahçe-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu
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Lige Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başladıktan sonra üst üste iki galibiyetle toparlanan sarı-lacivertliler ile Alanyaspor yenilgisinin ardından Çorum FK’yi 6-2 mağlup ederek moral depolayan siyah-beyazlılar Kadıköy’de 3 puan mücadelesi verecek. 6'şar puana sahip iki ezeli rakibin karşı karşıya geleceği dev müsabaka bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

MAÇ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA

Chobani Stadyumu'nda oynanacak dev derbinin yayın bilgileri ve hakem kadrosu netleşti.

Mücadele bu akşam saat 20.00'de beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

YENİ TRANSFERLERİN İLK BÜYÜK DERBİ SINAVI

Her iki takımın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldızlar ilk kez Süper Lig derbisi heyecanı yaşayacak.

Fenerbahçe cephesinde şans bulmaları halinde Mason Greenwood, Vedat Muriç, Kojo Peprah Oppong, Nathan Ake ve Romelu Lukaku sarı-lacivertli formayla ilk derbi maçına çıkacak.

Beşiktaş'ta ise hücum hattının yeni yıldızları Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic ilk kez Kadıköy derbisinde boy gösterecek. Siyah-beyazlılarda ayrıca form grafiği yükselen Çek kanat oyuncusu Vaclav Cerny teknik heyetin en önemli kozları arasında bulunuyor.

KULÜBEDE BÜYÜK TAKTİK SAVAŞI: İSMAİL KARTAL İLE VINCENZO ITALIANO KARŞI KARŞIYA

Şampiyonluk yarışının erken virajında saha içindeki mücadele kadar kulübedeki taktik hamleler de belirleyici olacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Beşiktaş'ın İtalyan çalıştırıcısı Vincenzo Italiano, derbi zaferi için taktik planlarını hazırladı. Orta sahadaki sertlik, kanat geçişleri ve duran top organizasyonlarının maçın kaderini tayin etmesi bekleniyor.

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