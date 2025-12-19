Süper Lig’de düdük kimde olacak? TFF listeyi yayımladı: İşte 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler
Şampiyonluk yarışının kızıştığı Trendyol Süper Lig’de 17. hafta perdesi açılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu karşılaşmalarda görev alacak isimleri resmen ilan etti, gözler o maçlara çevrildi.
Trendyol Süper Lig maratonunda heyecan fırtınası hız kesmeden devam ediyor. Ligin 17. haftası kapsamında oynanacak müsabakalar için geri sayım başlarken, Merkez Hakem Kurulu merakla beklenen atamaları gerçekleştirdi.
İşte Süper Lig’de 17. haftanın detaylı maç programı ve görevlendirilen hakemlerin tam listesi:
Bugün
20.00 Kocaelispor - Antalyaspor: Gürcan Hasova
Yarın
14.30 Konyaspor - Kayserispor: Ömer Tolga Güldibi
17.00 Eyüpspor - Fenerbahçe: Ali Yılmaz
20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
21 Aralık Pazar
14.30 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Göztepe - Samsunspor: Yasin Kol
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Alper Akarsu
22 Aralık Pazartesi
17.00 RAMS Başakşehir - Gaziantep FK: Ali Şansalan
20.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor: Halil Umut Meler