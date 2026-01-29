Süper Lig'de düdük kimde? Yarın başlayacak 20. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de yarın başlayacak olan 20. haftanın hakemlerini duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Süper Lig'de düdük kimde? Yarın başlayacak 20. hafta maçlarının hakemleri açıklandı - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta maratonu için geri sayım başladı. Ligde heyecan yarın oynanacak karşılaşmalarla start alırken; 31 Ocak Cumartesi, 1 Şubat Pazar ve 2 Şubat Pazartesi günü yapılacak müsabakalarla devam edecek.

1 8
Süper Lig'de düdük kimde? Yarın başlayacak 20. hafta maçlarının hakemleri açıklandı - Resim: 2

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruyla görev alacak hakem kadrosunu ilan etti.

2 8
Süper Lig'de düdük kimde? Yarın başlayacak 20. hafta maçlarının hakemleri açıklandı - Resim: 3

Süper Lig'de 20. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

3 8
Süper Lig'de düdük kimde? Yarın başlayacak 20. hafta maçlarının hakemleri açıklandı - Resim: 4

Yarın

20.00 Antalyaspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

20.00 Kasımpaşa - Samsunspor: Çağdaş Altay

4 8
Süper Lig'de düdük kimde? Yarın başlayacak 20. hafta maçlarının hakemleri açıklandı - Resim: 5

31 Ocak Cumartesi

14.30 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor: Oğuzhan Aksu

17.00 RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor: Yiğit Arslan

5 8
Süper Lig'de düdük kimde? Yarın başlayacak 20. hafta maçlarının hakemleri açıklandı - Resim: 6

20.00 Beşiktaş - Konyaspor: Batuhan Kolak

20.00 Göztepe - Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi

6 8
Süper Lig'de düdük kimde? Yarın başlayacak 20. hafta maçlarının hakemleri açıklandı - Resim: 7

1 Şubat Pazar

17.00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK: Erdem Mertoğlu

20.00 Galatasaray - Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe

7 8
Süper Lig'de düdük kimde? Yarın başlayacak 20. hafta maçlarının hakemleri açıklandı - Resim: 8

2 Şubat Pazartesi

20.00 Kocaelispor - Fenerbahçe: Alper Akarsu

8 8
süper lig hakem Türkiye Futbol Federasyonu