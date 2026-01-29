Süper Lig'de düdük kimde? Yarın başlayacak 20. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de yarın başlayacak olan 20. haftanın hakemlerini duyurdu.
Trendyol Süper Lig'de 20. hafta maratonu için geri sayım başladı. Ligde heyecan yarın oynanacak karşılaşmalarla start alırken; 31 Ocak Cumartesi, 1 Şubat Pazar ve 2 Şubat Pazartesi günü yapılacak müsabakalarla devam edecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruyla görev alacak hakem kadrosunu ilan etti.
Süper Lig'de 20. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Antalyaspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
20.00 Kasımpaşa - Samsunspor: Çağdaş Altay
31 Ocak Cumartesi
14.30 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor: Oğuzhan Aksu
17.00 RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor: Yiğit Arslan
20.00 Beşiktaş - Konyaspor: Batuhan Kolak
20.00 Göztepe - Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi
1 Şubat Pazar
17.00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK: Erdem Mertoğlu
20.00 Galatasaray - Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe
2 Şubat Pazartesi
20.00 Kocaelispor - Fenerbahçe: Alper Akarsu