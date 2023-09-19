Süper Lig'de Edin Dzeko-Mauro İcardi rüzgarı! İşte sezon başı istatistikleri

Galatasaray'ın 10 milyon Euro'ya bonservisini alıp senelik 6 milyon Euro maaş verdiği İcardi geride kalan 4 haftada tam 5 kez ağları havalandırıp gol krallığı yarışında zirveye yerleşmeyi başardı.

EDİN DZEKO SEZONU DUBLE İLE AÇTI SONRASINDA DA HIZ KESMEDİ

Fenerbahçe'nin bonservis ödemeden kadrosuna kattığı ve 4.2 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme imzaladığı Edin Dzeko da Süper Lig'de çıktığı 4 maçta da skora katkı sağlamayı başardı. Bosnalı yıldız; sezonu Gaziantep karşısında duble ile açıp Samsun'a da golünü atarken Ankaragücü deplasmanında sessiz kalsa da galibiyeti getiren asisti yapan isimdi. Önceki gün Antalya karşısında da önce takımının beraberlik golünü atan Dzeko, İrfan Can'a da asist yaptı. 37 yaşındaki yıldız 4 gol, 2 asistle şimdiden 6 gole direkt katkı vermeyi başardı.

İKİ YILDIZIN TOPLAMDA ATTIĞI 9 GOL SÜPER LİG'DE 17 TAKIMA BEDEL

Mauro İcardi, Süper Lig'de geride kalan periyotta 8 takımdan daha fazla gol atmayı başardı. Arjantinli yıldız gibi 5 gole ulaşabilen de 2 takım bulunuyor.

Edin Dzeko da attığı gollerle 4 kulübü geride bırakmayı başardı. Yine Bosnalı yıldızın gol sayısına ulaşabilen de sadece 4 takım bulunduğunu hatırlatmakta fayda var. İki oyuncunun toplamını ise aşabilen sadece Trabzonspor (11) oldu. Galatasaray ile Adana Demirspor İcardi+Dzeko kadar yani 9 ol atarken, lider Fenerbahçe ise 8 kez fileleri sarsmayı başardı.