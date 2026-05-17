Süper Lig'de gol ve asist kralı belli oldu: İşte sezonun raporu

Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonu, hem şampiyonluk ve küme düşme yarışı hem de bireysel performansların ön plana çıktığı yüksek tempolu bir futbol yılı olarak tamamlandı. Sezonun bitimiyle birlikte gol kralı, asist kralı ve takımların hücum-savunma istatistikleri netlik kazandı.

SÜPER LİG'İN YENİ GOL KRALLARI: PAUL ONUACHU VE ELDOR SHOMURODOV

2025-2026 sezonunda gol krallığı yarışı son haftaya kadar büyük bir heyecana sahne oldu ve zirve iki golcü arasında paylaşıldı. Trabzonspor formasıyla fileleri sarsan Paul Onuachu ile Rams Başakşehir'in forveti Eldor Shomurodov, sezon boyunca attıkları 22'şer golle Süper Lig’in gol kralı unvanını birlikte elde etti. İki oyuncuyu 19 golle Fenerbahçeli Anderson Talisca takip etti.

2025-2026 sezonu gol krallığı sıralaması:

Paul Onuachu (Trabzonspor): 22 gol

Eldor Shomurodov (Rams Başakşehir): 22 gol

Anderson Talisca (Fenerbahçe): 19 gol

Victor Osimhen (Galatasaray): 15 gol

Mohamed Bayo (Gaziantep FK): 15 gol

ASİST KRALINDA DÜNYA MARKASI: MARCO ASENSİO

Hücum organizasyonlarında yaratıcılığın ve üretkenliğin ödüllendirildiği asist krallığında zirvenin sahibi Fenerbahçe’nin yıldızı oldu. Sarı-lacivertli formayı giyen Marco Asensio, sezon genelinde yaptığı 12 asist ile ligin en çok gol pası veren oyuncusu olmayı başardı. Asensio'yu 11 asistle Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz izledi.

2025-2026 sezonu asist krallığı sıralaması:

Marco Asensio (Fenerbahçe): 12 asist

Barış Alper Yılmaz (Galatasaray): 11 asist

Yunus Akgün (Galatasaray): 9 asist

Qazim Laçi (Çaykur Rizespor): 9 asist

Florent Hadergjonaj (Alanyaspor): 9 asist

SEZONUN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI: GALATASARAY

Hücum hattındaki üretkenliğiyle lig standartlarını belirleyen şampiyon Galatasaray, 34 hafta sonunda rakip filelere bıraktığı 77 golle 2025-2026 sezonunun en çok gol atan takımı unvanını kazandı. Sarı-kırmızılı ekibi, hücum gücüyle dikkat çeken ezeli rakibi Fenerbahçe 74 golle ikinci sıradan takip etti.

En çok gol atan 5 takım:

Galatasaray: 77 gol

Fenerbahçe: 74 gol

Trabzonspor: 61 gol

Beşiktaş: 59 gol

Rams Başakşehir: 58 gol

SEZONUN EN ÇOK GOL YİYENİ: KAYSERİSPOR

Savunma performansları incelendiğinde, arka hatta en ciddi problemleri yaşayan ve kalesini kapatmakta zorlanan ekip Zecorner Kayserispor oldu. Kayseri temsilcisi, sezon boyunca kalesinde gördüğü 61 golle ligin en çok gol yiyen takımı olarak kayıtlara geçti. Kayserispor'u bu negatif istatistikte 58 golle Gaziantep FK ve 55 golle Antalyaspor izledi.

En çok gol yiyen 5 takım: