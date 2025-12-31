Süper Lig'de harcama limitleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, 2 Ocak'ta başlayacak kış transfer dönemi öncesinde kulüplerin harcama limitlerini belirledi.

Süper Lig'de harcama limitleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 futbol sezonunun ikinci transfer ve tescil dönemi için Süper Lig ekiplerinin harcama limitlerini resmen duyurdu.

Kulüplerin kış transfer dönemindeki mali hareket alanını belirleyen liste, 2 Ocak tarihinde başlayacak transfer süreci öncesinde netleşti.

ZİRVEDE GALATASARAY, DİPTE EYÜPSPOR

TFF tarafından paylaşılan verilere göre, Süper Lig'de en yüksek harcama yetkisi Galatasaray'a verildi. Sarı-kırmızılı kulüp, 12,87 milyar TL'lik limit ile listenin en tepesinde yer aldı. Listenin son sırasında ise ligin yeni ekiplerinden Eyüpspor bulundu. İstanbul temsilcisi için belirlenen harcama limiti 546,6 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

Açıklanan rakamlar, "Dört Büyükler" arasındaki mali dengeyi de gözler önüne serdi. Galatasaray'ın açık ara lider olduğu sıralamada ikincilik koltuğuna Trabzonspor oturdu. Fenerbahçe ve Beşiktaş ise bordo-mavili ekibi takip etti.

Dört büyük kulübün harcama limitleri şu şekilde sıralandı:

Galatasaray: 12,87 milyar TL

Trabzonspor: 7,86 milyar TL

Fenerbahçe: 6,22 milyar TL

Beşiktaş: 5,83 milyar TL

1 MİLYAR BARAJINI AŞAN DİĞER KULÜPLER

TFF'nin açıkladığı tabloda, dört büyüklerin dışında 1 milyar TL harcama limitinin üzerine çıkan diğer kulüpler de belli oldu. Buna göre Başakşehir, Samsunspor, Çaykur Rizespor, Konyaspor, Göztepe ve Kocaelispor, kış transfer dönemine 1 milyar TL'nin üzerinde bir bütçe limitiyle girecek.

