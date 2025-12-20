Süper Lig'de heyecan devam ediyor: Eyüpspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor, maç saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek karşılaşmada Eyüpspor, liderlik mücadelesi veren Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

Yayınlanma:

Süper Lig’de 17. sırada yer alan Eyüpspor, ligde ikinci sırada bulunan güçlü rakibi Fenerbahçe’yi konuk ediyor.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak bu mücadele, bugün saat 17.00'de başlayacak.

Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmanın hakemi Ali Yılmaz olurken, mücadelede VAR görevini Ferhan Kestanlıoğlu ve AVAR görevini ise Serkan Çimen üstlenecek.

Sezonun dikkat çeken maçlarından biri olarak gösterilen bu mücadele öncesinde Eyüpspor’un son 5 maçta yalnızca 2 galibiyet alabildiği görülüyor. Fenerbahçe ise ligde oynadığı son 5 karşılaşmada namağlup unvanını korurken, Konyaspor’u 4-0 ve Brann’ı deplasmanda 4-0 yenerek formda bir görüntü çizdi.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Eyüpspor: M. Felipe, Robin (K), Emir, N. Mujakić, Serdar, T. Stepanenko, Yalçın, D. Draguş, Kerem, M. Thiam, Umut.

Fenerbahçe: Ederson, M. Škriniar (K), J. Oosterwolde, Mert, Levent, Fred, İsmail, M. Asensio, A. Talisca, Kerem, J. Duran

