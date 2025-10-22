Süper Lig'de heyecan dorukta: Konyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Konyaspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Peki Konyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...
Kritik karşılaşma, bugün Türkiye saati ile 20:00'de başlayacak.
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.
Maçta hakem Ozan Ergün düdük çalarken, VAR koltuğunda Ümit Öztürk oturacak.
Ligin 9. haftası itibarıyla Beşiktaş, oynadığı 8 maçta topladığı 13 puanla 7. sırada yer alıyor. Konyaspor ise 8 maçta 11 puan toplayarak 9. sırada bulunuyor.
İki takımın da son 5 maçlık form grafiği istikrarsız bir görüntü çiziyor. Beşiktaş, son 5 maçında 2 galibiyet (Kocaelispor, Kayserispor), 1 beraberlik (Galatasaray) ve 2 mağlubiyet (Gençlerbirliği, Göztepe) aldı.
Ev sahibi Konyaspor ise son 5 maçından yalnızca 1 galibiyet (Başakşehir) çıkarırken, 1 beraberlik (Kasımpaşa) ve 3 mağlubiyet (Kocaelispor, Galatasaray, Alanyaspor) yaşadı.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Her iki teknik direktör de maça 4-2-3-1 formasyonuyla çıkmayı tercih etti.
Konyaspor (Teknik Direktör: Recep Uçar):
Deniz Ertaş, Y. Andzouana, Adil, R. Bazoer, Guilherme, Jin-Ho Jo, Melih, Pedrinho, E. Bardhi, J. Muleka, Umut
Beşiktaş (Teknik Direktör: Sergen Yalçın):
Ersin Destanoğlu, Taylan, G. Paulista, Emirhan, Rıdvan, W. Ndidi, Orkun (K), M. Rashica, Rafa Silva, Devrim, T. Abraham