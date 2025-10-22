Süper Lig'de heyecan dorukta: Konyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Her iki teknik direktör de maça 4-2-3-1 formasyonuyla çıkmayı tercih etti.

Konyaspor (Teknik Direktör: Recep Uçar):

Deniz Ertaş, Y. Andzouana, Adil, R. Bazoer, Guilherme, Jin-Ho Jo, Melih, Pedrinho, E. Bardhi, J. Muleka, Umut

Beşiktaş (Teknik Direktör: Sergen Yalçın):

Ersin Destanoğlu, Taylan, G. Paulista, Emirhan, Rıdvan, W. Ndidi, Orkun (K), M. Rashica, Rafa Silva, Devrim, T. Abraham