Süper Lig’de imzalar için geri sayım: Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi devlerin kadrolarını güçlendirmek için yoğun mesai harcadığı ara transfer döneminde süre daralıyor; TFF resmi tarihi netleştirdi.
Futbol heyecanı tüm hızıyla sürerken, takımların eksik bölgelerini takviye ettiği ara transfer süreci gündemdeki yerini koruyor.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve diğer tüm Süper Lig ekipleri, TFF tarafından belirlenen takvim doğrultusunda kadro yapılanmalarını tamamlamaya çalışıyor.
Kulüplerin yerli ve yabancı oyuncularla anlaşmalar sağladığı bu hareketli dönemde, sporseverler "Transfer sezonu ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtını arıyor.
Federasyonun açıklamasına göre, 2 Ocak 2026 tarihinde başlayan ikinci transfer ve tescil dönemi Şubat ayının ilk haftasında noktalanacak.
TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"2025-2026 futbol sezonunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."