Süper Lig'de isim değişikliği: Başkent ekibinin yeni adı belli oldu

Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, “Natura Dünyası” ile sezon sonuna kadar sürecek isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Başkent temsilcisi, bu süreçte “Natura Dünyası Gençlerbirliği” adıyla mücadele edecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, isim sponsorluğu için “Natura Dünyası” ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Başkentin Trendyol Süper Lig'deki temsilcisi Gençlerbirliği, kulübün ekonomik yapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında spor ve sporcuya her daim destek olan Natura Dünyası ile sezon sonuna kadar sürecek olan isim sponsorluğu anlaşmasına imza attı. Yapılan anlaşmayla birlikte kırmızı-siyahlı başkent ekibi, sezon sonuna kadar 'Natura Dünyası Gençlerbirliği' adıyla mücadele edecek.” denildi.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen sponsorluk anlaşmasına Gençlerbirliği Başkanı Haydar Arda Çakmak, Başkan Yardımcıları Ahmet Turgut ve Ali Osman Avşar, Tesisten Sorumlu Asbaşkan Ahmet Orkun Taştan, Disiplin Kurulu Üyesi Baran Öncü ile Natura Dünyası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Fırat katıldı.

