Süper Lig’de istifa: "Bana terbiyesizlik yapıldı"

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gaziantep FK’yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası konuşan Yılmaz, görevinden ayrıldığını açıkladı. Yaşadığı sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan deneyimli teknik adam, federasyon ve hakemlerle ilgili sıkıntılar yaşadığını ifade etti.

Açıklama şu şekilde:

"Bu ülkede herkes hakemlerden şikayetçi. Ben çok sıkıntılı bir durum yaşadım federasyonla. Gaziantep FK ile ilgili hatalar çok fazla oluyor. Birazdan basın toplantısında konuşacağım. Çünkü istifa ediyorum. Ben bugüne kadar gitmediysem başkana verdiğim sözden dolayı kaldım. Terbiyesizlik yapıldı bana, hepsini sineye çektim. Başkanımız çok önemli bir ameliyat geçirdi o yüzden görevime devam ettim ama bugün itibariyle görevi bırakacağım."