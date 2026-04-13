Süper Lig’de istifa: "Bana terbiyesizlik yapıldı"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, maç sonrası yaptığı açıklamada görevini bıraktığını duyurdu.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gaziantep FK’yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası konuşan Yılmaz, görevinden ayrıldığını açıkladı. Yaşadığı sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan deneyimli teknik adam, federasyon ve hakemlerle ilgili sıkıntılar yaşadığını ifade etti.

Açıklama şu şekilde:

"Bu ülkede herkes hakemlerden şikayetçi. Ben çok sıkıntılı bir durum yaşadım federasyonla. Gaziantep FK ile ilgili hatalar çok fazla oluyor. Birazdan basın toplantısında konuşacağım. Çünkü istifa ediyorum. Ben bugüne kadar gitmediysem başkana verdiğim sözden dolayı kaldım. Terbiyesizlik yapıldı bana, hepsini sineye çektim. Başkanımız çok önemli bir ameliyat geçirdi o yüzden görevime devam ettim ama bugün itibariyle görevi bırakacağım."

14 Nisan Salı günü kar yağacak kentler belli oldu! İşte o şehirler14 Nisan Salı günü kar yağacak kentler belli oldu! İşte o şehirlerYurt
İran ’savaş devam ederse’ diyerek uyardı: Henüz birçok askeri kapasitemizi ortaya koymadıkİran ’savaş devam ederse’ diyerek uyardı: Henüz birçok askeri kapasitemizi ortaya koymadıkGündem
Günün Manşetleri
Seferberlik Hedefe Ulaştı
119 ülkede 2 bin 707 FETÖ mensubu aranıyor
Türkiye'nin yazma eser envanteri 784 bini aştı
67 ilde narkotik operasyonu
İstanbul'da sahte ilaç operasyonu
İstanbul'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu
Yemek sipariş platformlarına yeni düzenleme
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklandı
Soykırımcı İsrail'in Gazze'de aç bırakma 'politikası' sürüyor
150'den fazla ülke Antalya Diplomasi Forumu'nda buluşacak
Çok Okunanlar
5 dakikada iki deprem! Antalya için büyük tehlike var mı? 5 dakikada iki deprem! Antalya için büyük tehlike var mı?
500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en çok kazandıran bankalar 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en çok kazandıran bankalar
14 Nisan Salı günü kar yağacak kentler belli oldu! İşte o şehirler 14 Nisan Salı günü kar yağacak kentler belli oldu! İşte o şehirler
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: Kesinti programı açıklandı Yarın uzun süre elektrik olmayacak: Kesinti programı açıklandı
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?