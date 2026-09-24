Süper Lig'de kalecilerin kurtarış oranları belli oldu!
Trabzonspor'un Kamerunlu kalecisi Andre Onana, sezonun ilk 6 haftasında yüzde 81.5'lik kurtarış oranıyla Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kalecilerinin önüne geçti.
Bordo-mavili formayla bu sezon 6 lig maçına çıkan Onana, tüm karşılaşmaları 90 dakika boyunca oynadı. Bu maçlarda yüzde 81.5'lik kurtarış oranı yakalayan kaleci, dört büyükler arasında ilk sırada yer aldı.
Onana; Kasımpaşa, Başakşehir, Amed Sportif Faaliyetler, Gençlerbirliği, Konyaspor ve Galatasaray maçlarında Trabzonspor'un kalesini savundu.
Deneyimli file bekçisi, bu süreçte iki maçta kalesinde gol görmedi.
Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı 4-0 yendi. Kalesini gole kapatan Onana, takımın farklı galibiyetinde önemli rol oynadı.
Kamerunlu kaleci bu maçla birlikte takımının savunmadaki direncine katkı yaptı. Aynı zamanda dört büyüklerin kalecileri arasındaki kurtarış yüzdesi sıralamasında zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.
Sıralamada Onana'yı Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson izliyor. Ederson, görev yaptığı 5 karşılaşmada yüzde 80 kurtarış oranına ulaştı.
Beşiktaş kalecisi Nübel yüzde 58'de kaldı.
Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır ise yüzde 50 kurtarış oranıyla dört kaleci arasında son sırada yer aldı.