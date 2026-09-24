Süper Lig'de kalecilerin kurtarış oranları belli oldu!

Trabzonspor'un Kamerunlu kalecisi Andre Onana, sezonun ilk 6 haftasında yüzde 81.5'lik kurtarış oranıyla Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kalecilerinin önüne geçti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Süper Lig'de kalecilerin kurtarış oranları belli oldu! - Resim: 1

Bordo-mavili formayla bu sezon 6 lig maçına çıkan Onana, tüm karşılaşmaları 90 dakika boyunca oynadı. Bu maçlarda yüzde 81.5'lik kurtarış oranı yakalayan kaleci, dört büyükler arasında ilk sırada yer aldı.

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Süper Lig'de kalecilerin kurtarış oranları belli oldu! - Resim: 2

Onana; Kasımpaşa, Başakşehir, Amed Sportif Faaliyetler, Gençlerbirliği, Konyaspor ve Galatasaray maçlarında Trabzonspor'un kalesini savundu.

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Süper Lig'de kalecilerin kurtarış oranları belli oldu! - Resim: 3

Deneyimli file bekçisi, bu süreçte iki maçta kalesinde gol görmedi.

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Süper Lig'de kalecilerin kurtarış oranları belli oldu! - Resim: 4

Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı 4-0 yendi. Kalesini gole kapatan Onana, takımın farklı galibiyetinde önemli rol oynadı.

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Süper Lig'de kalecilerin kurtarış oranları belli oldu! - Resim: 5

Kamerunlu kaleci bu maçla birlikte takımının savunmadaki direncine katkı yaptı. Aynı zamanda dört büyüklerin kalecileri arasındaki kurtarış yüzdesi sıralamasında zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

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Süper Lig'de kalecilerin kurtarış oranları belli oldu! - Resim: 6

Sıralamada Onana'yı Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson izliyor. Ederson, görev yaptığı 5 karşılaşmada yüzde 80 kurtarış oranına ulaştı.

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Süper Lig'de kalecilerin kurtarış oranları belli oldu! - Resim: 7

Beşiktaş kalecisi Nübel yüzde 58'de kaldı.

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Süper Lig'de kalecilerin kurtarış oranları belli oldu! - Resim: 8

Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır ise yüzde 50 kurtarış oranıyla dört kaleci arasında son sırada yer aldı.

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Galatasaray Trabzonspor fenerbahçe beşiktaş