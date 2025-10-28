Süper Lig'de 'kötü gidişat' faturası kesildi! Takım artık Volkan Demirel'e emanet

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, mevcut teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Başkent ekibinin, bu ayrılığın ardından takımın başına Volkan Demirel’i getirmeye karar verdiği belirtildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun servis ettiği habere göre, Gençlerbirliği yönetimi, teknik direktör Volkan Demirel ile 1.5 yıllık bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı. Tarafların kısa süre içinde resmi imzaları atmasının beklendiği ifade edildi.

KÖTÜ GİDİŞAT DEĞİŞİKLİĞİ ZORUNLU KILDI

Bu sezon lige oldukça istikrarsız bir başlangıç yapan kırmızı-siyahlı ekip, geride kalan 10 haftalık periyotta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 8 puan toplayabildi ve 15. sırada yer alıyor. Yönetim, yaşanan bu kötü gidişata son vermek ve takımı yeniden bir çıkışa geçirmek amacıyla teknik direktör değişikliğine gitme kararı aldı.

Futbolculuk döneminde uzun yıllar boyunca Fenerbahçe formasını terleten Volkan Demirel, teknik direktörlük kariyerine de sarı-lacivertlilerde yardımcı antrenör olarak başlamıştı. Demirel, daha sonra Fatih Karagümrük, Hatayspor ve son olarak Bodrum FK takımlarında teknik direktörlük görevlerini üstlendi.