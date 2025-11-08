Süper Lig’de kritik randevu: Gaziantep FK – Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de 12. haftanın heyecanı Gaziantep’te yaşanıyor! Son haftalarda çıkışa geçen Gaziantep FK, formda rakibi Çaykur Rizespor’u ağırlıyor. Avrupa potasına yaklaşmak isteyen ev sahibi ekip, seyircisi önünde galibiyet arayacak.

Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, 8 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 14.30’da başlayacak.

Karşılaşma, beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakanın hakemi Oğuzhan Çakır, maçın anlatımında ise Ahmet Polat görev alacak.

GAZİANTEP FK’DA MORAL YÜKSEK

Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, son 5 maçında sadece bir yenilgi aldı. Fenerbahçe karşısında alınan farklı mağlubiyetin ardından toparlanan kırmızı-siyahlılar, taraftar desteğiyle üç puanı hedefliyor.

Gaziantep ekibinin ilk 11’i: Zafer Görgen, L. Perez, Arda, M. Abena, K. Rodrigues, Melih, D. Camara, K. Kozlowski, A. Maxim, C. Lungoyi, M. Bayo.

RİZESPOR SERİYİ SÜRDÜRME PEŞİNDE

İlhan Palut’un öğrencileri ise son haftalarda istikrarlı bir performans sergiliyor. Yeşil-mavililer, son 5 maçta 3 galibiyet alarak orta sıralardan üst sıralara tırmanmayı başardı.

Rizespor’un ilk 11’i: Y. Fofana, Taha Şahin, A. Mocsi, Samet, C. Højer, G. Papanikolaou, M. Buljubasic, J. Rak-Sakyi, Q. Laçi, Emrecan, A. Sowe.

