Süper Lig'de nefesler tutuldu: 11. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta mücadelelerini yönetecek isimler duyurulurken, gözler 1 Kasım Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçı ile 2 Kasım Pazar günü yaşanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine atanan hakemlere çevrildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Süper Lig'de nefesler tutuldu: 11. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın programında görev alacak hakemler kamuoyuna duyuruldu.

1 13
Süper Lig'de nefesler tutuldu: 11. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu - Resim: 2

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, ligde 1 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan kritik Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinde Cihan Aydın düdük çalacak.

2 13
Süper Lig'de nefesler tutuldu: 11. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu - Resim: 3

Haftanın en önemli karşılaşması olarak öne çıkan 2 Kasım Pazar günkü Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ise zorlu görevi Ali Yılmaz üstlenecek.

3 13
Süper Lig'de nefesler tutuldu: 11. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu - Resim: 4

İŞTE 11. HAFTANIN MAÇLARI VE HAKEMLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklaması doğrultusunda, ligde 11. hafta maçlarında görev yapacak hakemlerin tam listesi şu şekilde belirlendi:

4 13
Süper Lig'de nefesler tutuldu: 11. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu - Resim: 5

Yarın:

20.00 RAMS Başakşehir-Kocaelispor: Batuhan Kolak

5 13
Süper Lig'de nefesler tutuldu: 11. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu - Resim: 6

1 Kasım Cumartesi:

17.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Yasin Kol

6 13
Süper Lig'de nefesler tutuldu: 11. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu - Resim: 7

20.00 Galatasaray-Trabzonspor: Cihan Aydın

7 13
Süper Lig'de nefesler tutuldu: 11. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu - Resim: 8

2 Kasım Pazar:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor: Ali Şansalan

8 13
Süper Lig'de nefesler tutuldu: 11. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu - Resim: 9

17.00 Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam

9 13
Süper Lig'de nefesler tutuldu: 11. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu - Resim: 10

20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Ali Yılmaz

10 13
Süper Lig'de nefesler tutuldu: 11. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu - Resim: 11

3 Kasım Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor: Alper Akarsu

11 13
Süper Lig'de nefesler tutuldu: 11. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu - Resim: 12

20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: Oğuzhan Aksu

12 13
Süper Lig'de nefesler tutuldu: 11. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu - Resim: 13

20.00 Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi

13 13
süper lig hakem