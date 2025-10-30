Süper Lig'de nefesler tutuldu: 11. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 11. hafta mücadelelerini yönetecek isimler duyurulurken, gözler 1 Kasım Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçı ile 2 Kasım Pazar günü yaşanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine atanan hakemlere çevrildi.
Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın programında görev alacak hakemler kamuoyuna duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, ligde 1 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan kritik Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinde Cihan Aydın düdük çalacak.
Haftanın en önemli karşılaşması olarak öne çıkan 2 Kasım Pazar günkü Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ise zorlu görevi Ali Yılmaz üstlenecek.
İŞTE 11. HAFTANIN MAÇLARI VE HAKEMLERİ
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklaması doğrultusunda, ligde 11. hafta maçlarında görev yapacak hakemlerin tam listesi şu şekilde belirlendi:
Yarın:
20.00 RAMS Başakşehir-Kocaelispor: Batuhan Kolak
1 Kasım Cumartesi:
17.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Yasin Kol
20.00 Galatasaray-Trabzonspor: Cihan Aydın
2 Kasım Pazar:
14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor: Ali Şansalan
17.00 Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam
20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Ali Yılmaz
3 Kasım Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor: Alper Akarsu
20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: Oğuzhan Aksu
20.00 Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi