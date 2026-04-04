Süper Lig'de nefesler tutuldu: İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının tüm detayları

Şampiyonluk yarışını önde götüren Galatasaray, ligin hem hücum hem de savunma istatistiklerinde zirvede yer alıyor. Çıktığı 26 karşılaşmada rakip fileleri 62 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, ligin en golcü takımı unvanını taşıyor. Kalesinde sadece 18 gol gören ekip, bu performansıyla Göztepe ile birlikte ligin en az gol yiyen takımı konumunda. Galatasaray ayrıca +44 ile ligin en iyi averaja sahip takımı olarak öne çıkıyor.