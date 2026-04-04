Süper Lig'de nefesler tutuldu: İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının tüm detayları
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında lider Galatasaray, şampiyonluk yarışındaki en önemli virajlardan birinde Trabzonspor deplasmanına çıkıyor. İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının tüm detayları...
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, bugün saat 20.00'de lider Galatasaray'ı konuk edecek.
Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Ligde bir maçı eksik olan Galatasaray; 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak topladığı 64 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ev sahibi Trabzonspor ise 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda ulaştığı 60 puan ve averajla üçüncü sırada bulunuyor.
DEV REKABETTE 143. RANDEVU
Trabzonspor ile Galatasaray, yarın oynanacak maçla birlikte futbol tarihinde 143. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakaları kapsayan geride kalan 142 maçta sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğü göze çarpıyor.
Galatasaray bu maçların 66'sını kazanırken, Trabzonspor 44 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Taraflar 32 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Toplam gol sayılarında sarı-kırmızılılar 196 kez ağları sarsarken, bordo-mavili ekip rakibine 157 golle karşılık verdi.
Rekabetin sadece Süper Lig ayağına bakıldığında iki ekip bugüne kadar 105 kez kozlarını paylaştı. Bu maçların 47'sini Galatasaray kazanırken, Trabzonspor 32 kez sahadan üç puanla ayrıldı. Kalan 26 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray rakip fileleri 142 kez havalandırdı, Trabzonspor ise 119 gol kaydetti.
Galatasaray ve Trabzonspor, 2025-2026 sezonunda yarınki lig maçıyla birlikte toplamda üçüncü kez mücadele edecek. İki takım sezonun ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan lig müsabakasından 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Gaziantep'te oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde ise gülen taraf 4-1'lik skorla Galatasaray oldu.
SON 10 MAÇTA SARI-KIRMIZILI ÜSTÜNLÜK
İki takım arasında oynanan son 10 mücadelede Galatasaray'ın belirgin bir üstünlüğü bulunuyor. Ligde 8, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da 1'er kez olmak üzere oynanan son 10 maçın 7'sini sarı-kırmızılılar kazanırken, Trabzonspor 1 kez galip geldi. Kalan 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.
LİDERİN DEPLASMAN KARNESİ
Galatasaray bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 12 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar dış sahada oynadığı bu maçlarda 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Lider, deplasmandaki iki puan kaybını Kocaelispor ve Konyaspor karşısında aldığı yenilgilerle yaşadı.
Şampiyonluk yarışını önde götüren Galatasaray, ligin hem hücum hem de savunma istatistiklerinde zirvede yer alıyor. Çıktığı 26 karşılaşmada rakip fileleri 62 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, ligin en golcü takımı unvanını taşıyor. Kalesinde sadece 18 gol gören ekip, bu performansıyla Göztepe ile birlikte ligin en az gol yiyen takımı konumunda. Galatasaray ayrıca +44 ile ligin en iyi averaja sahip takımı olarak öne çıkıyor.
GOL YÜKÜ ICARDİ VE OSIMHEN'DE
Galatasaray'ın ligdeki hücum gücünü Arjantinli Mauro Icardi ve Nijeryalı Victor Osimhen çekiyor. Sarı-kırmızılı takımda Icardi 13, Osimhen ise 12 golle en skorer isimler olarak öne çıkıyor.
Ekibin diğer golleri ise çeşitli oyuncular arasında dağıldı: Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz 6'şar, Gabriel Sara ve Yunus Akgün 5'er, Eren Elmalı 3, İlkay Gündoğan ve Lucas Torreira 2'şer; Sacha Boey, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Wifried Singo ve Renato Nhaga 1'er kez fileleri havalandırdı.
Ayrıca Fatih Karagümrük maçında Fatih Kurucuk, Kayserispor mücadelesinde Aaron Opoku ve Eyüpspor karşılaşmasında Jerome Onguene topu kendi ağlarına göndererek Galatasaray'ın gol hanesine katkı sağladı.
OKAN BURUK'UN TRABZONSPOR KARNESİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde Trabzonspor'a karşı bugüne dek 21 kez sahaya çıktı. Elazığspor, Gaziantepspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başında bordo-mavili ekibe rakip olan Buruk, bu müsabakalardan 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, Trabzon deplasmanında oynadığı son karşılaşmalarda rakibine boyun eğmiyor. Trabzonspor'a deplasmanda en son 1 Eylül 2018 tarihinde 4-0'lık skorla kaybeden Galatasaray, bu tarihten sonra oynanan 6 dış saha müsabakasında yenilgi yüzü görmedi. Söz konusu süreçte 3 galibiyet ve 3 beraberlik alan ekip, geçtiğimiz sezon bu deplasmandan 2-0'lık galibiyetle dönmüştü.
Zorlu mücadele, teknik direktörler Okan Buruk ile Fatih Tekke arasındaki rekabete de sahne olacak. İki teknik adam, bugüne kadar resmi müsabakalarda 9 kez karşı karşıya geldi. Okan Buruk'un Galatasaray'ı çalıştırdığı, Fatih Tekke'nin ise İstanbulspor, Alanyaspor ve Trabzonspor'un başında yer aldığı bu maçlarda Buruk'un takımları 8 kez galip gelirken, 1 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Okan Buruk'un ekipleri bu maçlarda 22 gol atma başarısı gösterirken, Fatih Tekke'nin takımları 2 gol bulabildi.
Sezon başında Trabzonspor'dan yüksek bir transfer ücreti karşılığında Galatasaray'a geçen kaleci Uğurcan Çakır, bordo-mavili takıma karşı ilk kez deplasmanda forma giyecek. 29 yaşındaki file bekçisi, bu sezon Süper Lig ve TFF Süper Kupa maçlarında eski takımına karşı Galatasaray kalesini korumuştu.
HÜCUM HATTINDA ÖNEMLİ EKSİKLER
Trabzonspor deplasmanı öncesinde Galatasaray'da hücum hattındaki kritik eksikler bulunuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile oynanan karşılaşmada kolu kırılan Victor Osimhen ile ligin 25. haftasındaki Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Leroy Sane bu maçta forma giyemeyecek. Brezilya Milli Takımı kampında sakatlanan Gabriel Sara'nın durumu ise yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak.
MAÇI CİHAN AYDIN YÖNETECEK
Trabzonspor - Galatasaray müsabakasında hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Süleyman Özay üstlenirken, dördüncü hakem olarak Alper Akarsu görev yapacak. Cihan Aydın, iki takım arasında oynanan son 3 karşılaşmada da hakem olarak görev almıştı.