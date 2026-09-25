Süper Lig'de PFDK sevkleri belli oldu: Okan Buruk ve Ertuğrul Doğan da listede

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in son haftasında oynanan mücadelelerin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen kulüpleri ve isimleri kamuoyuyla paylaştı.

Sevk kararlarının başında Trabzonspor-Galatasaray derbisi geliyor. Trabzonspor, karşılaşmadaki "çirkin ve kötü tezahürat", "saha olayları" ve "talimatlara aykırı hareketleri" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan da maç sonrasında basına yaptığı açıklamalar yüzünden disipline gönderildi; kulüp başkanının sevki, "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları" gerekçesiyle ve tedbirsiz olarak gerçekleşti.

Derbinin diğer tarafı Galatasaray da payına düşeni aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, aynı müsabakadaki "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle disipline sevk edilirken, teknik direktör Okan Buruk "sportmenliğe aykırı hareketi" gerekçesiyle PFDK'nın önüne çıkacak. Futbolcu Lesley Chimuanya Ugochukwu ise "kural dışı hareketi" nedeniyle 20.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak sevk edilenler arasında yer aldı.

AMED SPORTİF-BEŞİKTAŞ MAÇINDA ALTI AYRI GEREKÇEYLE SEVK

Amed Sportif Faaliyetler; "çirkin ve kötü tezahürat", "saha olayları", "talimatlara aykırı hareketler", "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması", "usulsüz seyirci alınması" ve "takım halinde sportmenliğe aykırı hareket" olmak üzere altı ayrı gerekçeyle PFDK'ya sevk edildi.

Ev sahibi kulübün başkanı Nahit Eren, "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderilirken, teknik sorumlu Besnik Hasi hakkındaki süreç daha ağır işledi. Hasi, "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "hakareti" gerekçeleriyle 21.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak sevk edildi.

Konuk ekip Beşiktaş da aynı müsabakadaki "çirkin ve kötü tezahürat", "saha olayları", "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" ve "talimatlara aykırı hareketi" gerekçeleriyle disipline sevk edilenler arasındaki yerini aldı. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, maç sonunda yaptığı açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya gönderildi.

FENERBAHÇE'DE DİRK KUYT'UN İSMİ DE LİSTEDE

Sevk edilenler arasında Fenerbahçe de bulunuyor. Sarı-lacivertli kulüp, Eyüpspor karşılaşmasındaki "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Aynı maçta takımın başında bulunan antrenör Dirk Kuyt de "talimatlara aykırı hareketi" gerekçesiyle tedbirsiz olarak disipline gönderilen isimler arasına girdi.