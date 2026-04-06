Süper Lig'de şampiyonluk yarışında son 6 hafta: İşte kalan maçlar!
Şampiyonluk yarışı alev aldı! İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçlarında karşılaşacak olduğu rakipler...
Süper Lig'de zirve yarışı iyice kızışmaya başladı!
Haftanın kritik maçlarında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı mağlup ederken, dün oynanan derbide Fenerbahçe de Beşiktaş'ı mağlup etti.
28 haftanın sonunda oluşan puan durumu ve kalan maçlar şampiyonluk yarışında heyecanı daha artırdı.
1- Galatasaray: 64 puan (1 maç eksik)
2- Fenerbahçe: 63 puan
3- Trabzonspor 63 puan
Galatasaray'ın kalan maçları:
Göztepe - Galatasaray (Erteleme maçı)
29. Hafta: Galatasaray – Kocaelispor
30. Hafta: Natura Dünyası Gençlerbirliği – Galatasaray
31. Hafta: Galatasaray – Fenerbahçe
32. Hafta: Galatasaray – Samsunspor
33. Hafta: Hesap.com Antalyaspor – Galatasaray
34. Hafta: Kasımpaşa – Galatasaray
Fenerbahçe'nin kalan maçları:
29. Hafta: Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe
30. Hafta: Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
31. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe
32. Hafta: Fenerbahçe - RAMS Başakşehir
33. Hafta: TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe
34. Hafta: Fenerbahçe - İkas Eyüpspor
Trabzonspor'un kalan maçları:
29. Hafta: Corendon Alanyaspor – Trabzonspor
30. Hafta: Trabzonspor – RAMS Başakşehir
31. Hafta: TÜMOSAN Konyaspor – Trabzonspor
32. Hafta: Trabzonspor – Göztepe
33. Hafta: Beşiktaş – Trabzonspor
34. Hafta: Trabzonspor – Natura Dünyası Gençlerbirliği