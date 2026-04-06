Süper Lig'de şampiyonluk yarışında son 6 hafta: İşte kalan maçlar!

Şampiyonluk yarışı alev aldı! İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçlarında karşılaşacak olduğu rakipler...

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Süper Lig'de zirve yarışı iyice kızışmaya başladı!

Haftanın kritik maçlarında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı mağlup ederken, dün oynanan derbide Fenerbahçe de Beşiktaş'ı mağlup etti.

28 haftanın sonunda oluşan puan durumu ve kalan maçlar şampiyonluk yarışında heyecanı daha artırdı.

1- Galatasaray: 64 puan (1 maç eksik)

2- Fenerbahçe: 63 puan

3- Trabzonspor 63 puan

Galatasaray'ın kalan maçları:

Göztepe - Galatasaray (Erteleme maçı)

29. Hafta: Galatasaray – Kocaelispor

30. Hafta: Natura Dünyası Gençlerbirliği – Galatasaray

31. Hafta: Galatasaray – Fenerbahçe

32. Hafta: Galatasaray – Samsunspor

33. Hafta: Hesap.com Antalyaspor – Galatasaray

34. Hafta: Kasımpaşa – Galatasaray

Fenerbahçe'nin kalan maçları:

29. Hafta: Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe

30. Hafta: Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

31. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

32. Hafta: Fenerbahçe - RAMS Başakşehir

33. Hafta: TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe

34. Hafta: Fenerbahçe - İkas Eyüpspor

Trabzonspor'un kalan maçları:

29. Hafta: Corendon Alanyaspor – Trabzonspor

30. Hafta: Trabzonspor – RAMS Başakşehir

31. Hafta: TÜMOSAN Konyaspor – Trabzonspor

32. Hafta: Trabzonspor – Göztepe

33. Hafta: Beşiktaş – Trabzonspor

34. Hafta: Trabzonspor – Natura Dünyası Gençlerbirliği

